Obří lidožraví titáni napadnou poslední zbytky lidstva v hollywoodském remaku japonského Attack on Titan

Pokud se považujete za fanoušky japonských anime seriálů, jistě jste alespoň slyšeli o sérii s názvem Attack on Titan, která se minimálně v zemi svého původu setkala s obrovským úspěchem. A to zejména díky intenzivní akci a neustálému napětí, které v průběhu děje jen a jen graduje. Anime sleduje chlapce jménem Eren Yeager v alternativním světě zaplaveném masivními tvory známými jako Titáni. Tyto obří nemyslící bestie takřka vymýtily lidstvo, které se před nimi krčí strachy za masivními zdmi. Když pak Titáni hradby prolomí, připojí se Eren a jeho přátelé Armin a Mikasa k armádě, která proti nim bojuje. Ale jak dospívají zjišťují, že ne vše, co jim o Titánech bylo řečeno, je pravda.

Obdobný děj pak nejspíše převypráví hraný film, který se rozhodlo natočit studio Warner Bros. Projekt dostal na starost producent David Heyman, který pracoval například na na Fantastic Beasts and Where to Find Them a jsme velmi optimističtí, co se týče úspěchu vyjednávání. Anime se dočkalo již dvou hraných filmů, které byly natočený v Japonsku a svojí kvalitou se příliš neukázaly. Pravděpodobně se tedy můžeme těšit na hollywoodský remake a jsme opravdu zvědaví, jak si filmaři poradí s námětem, který v seriálové podobě dosahuje vysokých kvalit, avšak jeho děj až příliš vybízí k béčkovosti. Nechte se překvapit a sledujte Filmkult pro další informace o chystaném zpracování japonské mangy od Hadžima Isajama.