Drew Barrymore vstane z mŕtvych a zatúži po ľudskom mäse v novom traileri pre bláznivý hororový zombie úlet Santa Clarita Diet od Netflixu

Netflix vypustil do sveta nový trailer k čiernej zombie komédii Santa Clarita Diet, po ktorom sa citlivejším povahám zaiste bude obracať žalúdok. Tento hororovo-komediálny seriál prešpikovaný morbídnym humorom a nechutnosťami sa zameriava na manželov Sheilu a Joela Hammondovcov, realitných maklérov žijúcich v meste Santa Clarita v Kalifornii. Spoločne vychovávajú dospievajúcu dcéru Abby. Ich životy sa zmenia po tom, čo Sheila zomrie. Vzápätí na to však vstane z mŕtvych, plná energie a túžby po surovom ľudskom mäse. Joel je síce zo zvrátených chúťok svojej zombie manželky vydesený, no napriek tomu sa jej snaží pomôcť. Rodina, ktorá zabíja spolu, predsa zostáva pohromade.

V úlohe hlavnej hrdinky Sheily sa môžeme tešiť na perfektne uletenú Drew Barrymore (Už teraz mi chýbaš, Všetci sú v pohode). Svoju netradičnú postavu si, ako môžeme vidieť z traileru, zjavne užívala. Sekundujú jej Timothy Olyphant (Snowden, Deň matiek) v role jej manžela Joela a Liv Hewson (Before I Fall, Dramaworld) ako ich dcéra Abby. O scenár sa postaral Victor Fresco (My Name is Earl, Life on a Stick). Barrymore a Olyphant projekt zastrešili aj z pozície výkonných producentov. Seriál pozostávajúci z jedenástich epizód odvysiela stanica Netflix už 3. februára. Zaujal vás trailer?