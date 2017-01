Svet X-Men obohatí pripravovaný seriál a ďalšie projekty, ktoré potešia každého fanúšika mutantov

Už túto jeseň by sme sa mali dočkať úvodného dielu seriálu z prostredia X-Men univerza z dielne Fox Studios. Ešte predtým si svoju premiéru odbije Legion, ktorý by podľa najnovších informácií nemal nijako zasahovať do príbehu rozbehnutej filmovej série. To však nie je prípad doposiaľ nepomenovaného dramatického seriálu vyvíjaného pod dohľadom Matta Nixa, ktorý stojí za populárnym Burn Notice. Ten sa o nadchádzajúcej sérii rozrozprával na tlačovke k inému projektu s názvom APB:

"Bez toho, aby som zachádzal do podrobností, ktoré naozaj nemôžem prezradiť - povedal by som, že fanúšikovia filmov a komiksov sa veľmi rýchlo zorientujú v tom, kam seriál zapadá z pohľadu mytológie. Ak sa pozriete na filmy, zistíte, že časovo do seba až tak nezapadajú. Nie som teda viazaný tým, že sa otrocky snažím zapasovať dej do určitého slotu. Ak však máte radi svet, v ktorom sa filmy odohrávajú, určite si všimnete odkazy naň. Môžem len potvrdiť, že dej sa odohráva v rovnakom vesmíre. [...] Príbeh rešpektuje udalosti, ktoré sa odohrali vo filmoch. Nie však štýlom 'Odkedy sa toto stalo v X-Men Apocalypse, zrazu sa dejú tieto veci', čo je síce cool prístup, no podobný vzorec už využívajú Agents of S.H.I.E.L.D.."

Matt by chcel príbeh prvej série rozpovedať v 12 až 13 dieloch. Môžeme teda očakávať koncentrovaný dej bez nepotrebných fillerov, ako to často býva pri 20 a viac epizódových sezónach. O zápletke je zatiaľ známe len to, že budeme sledovať rodinu na úteku, keďže u detí sa začali prejavovať známky mutantských schopností. Čo sa týka postáv, pravdepodobne neuvidíme žiadnu tvár známu zo strieborného plátna. Matt Nix a tvorcovská skupina, ktorou sa obklopil pri vývoji seriálu je rozhodnutá použiť niektoré postavy známe zo stránok komiksov, dočkať by sme sa však mali najmä nových, originálnych protagonistov.

Čo sa týka už vyššie spomínaného Legion, producentka Lauren Shuler Donner v nedávnom interview taktiež prezradila zopár detailov. Ako možno viete, mutant David Haller je v komiksoch synom Profesora X. Prečo sa teda v tomto prípade rozhodli ísť opačným smerom ako doposiaľ nepomenovaný X-Men seriál? Odpoveď je jednoduchá - kreatívna sloboda. Napriek tomu by mala, podľa jej slov, atmosféra známa z minulých príspevkov do univerza ostať zachovaná. Tešiť sa môžeme na Sentinelov, ktorých sme mali možnosť vidieť v Days of the Future Past. Tentokrát ale nadobudnú inú formu. Ako budú vyzerať v tomto momente nevieme.

Aby ste si si nemysleli, že je tých noviniek zo sveta X-Men málo, vynorili sa špekulácie o názve ďalšieho regulérneho príspevku do filmovej série, a teda o priamom pokračovaní minuloročného Apocalypse. Zhruba pred dvomi týždňami Fox studios vytvorilo listingy pre svoje pripravované projekty. V zozname sa okrem X-Men: New Mutants, o ktorom sa špekuluje už dlhšiu dobu, objavil aj názov X-Men: Supernova.

Napriek kontroverzne prijatému X-Men: Apocalypse sa štúdio pravdepodobne predsa rozhodlo, že bude v sérii pokračovať a s rebootovaním celého vesmíru ešte chvíľu počká. V konečnom dôsledku za najväčšie klady Apocalypse boli považovaní mladí mutanti, vrátane Jean Grey v podaní Sophie Turner. Názov Supernova by mohol naznačovať, že práve o jej postave sa v nasledujúcej snímke dozvieme viac. Prítomnosť Phoenix Force bola naznačená už vo finálnom súboji s Apocalypsom, Supernova je odkaz na komiksový storyline Dark Phoenix. Je teda dosť možné, že Sophie Turner nám ukáže svoju temnú stránku.