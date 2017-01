Zábavný horor Goosebumps s Jackem Blackem se začátkem příštího roku dočká pokračování!

Na konci roku 2015 jsme se dočkali filmového zpracování knižní série Goosebumps od R. L. Stina, která u nás vycházela pod názvem Husí kůže. Hlavní roli získal Jack Black a podle očekávání jsme na plátno dostali lehce nadprůměrné béčko, které však diváky dokázalo zabavit, a tak se tvůrcům rozpočet několikanásobně vrátil. Uběhla nějaká ta chvíle a předvídatelné se stalo skutečnosti. Společnost Sony Pictures loni v dubnu rozhodla, že dostaneme pokračování a počínaje dneškem už známe i oficiální datum premiéry. Ta proběhne 26. ledna 2018 v USA a nepochybujeme, že do kina na pokračování komediálního hororu budeme moci zajít i u nás, datum tuzemské premiéry však zatím stanoveno není. Na místě jsou ale obavy. Ve filmovém štábu se nedočkáme přílišných inovací a režii opět obstará Rob Letterman (Monsters vs. Aliens), scénář Darren Lemke (Turbo) a produkci zaštítí Deborah Forte (The Golden Compass) a Neal H. Moritz (22 Jump Street). Nečekejte tedy žádný svěží vítr. Ještě chybí oficiální uvedení Jacka Blacka do hlavní role, jeho účast je však považována za téměř samozřejmou.

Knižní série čítá 62 dílů, a tak budou mít tvůrci pro pokračování velkou spoustu materiálu. V původním díle účinkoval Jack Black jako autor knih R. L. Stine spolu s Dylanem Minnettem (Prisoners), Ryanem Lee (Super 8) a Odeyou Rush (The Giver). Minnetovi se podaří vypustit do města magická monstra a je jen na něm a jeho přátelích, aby nebezpečná monstra zahnali zpět, odkud přišla, než bude pozdě. O čem bude pokračování, zatím nevíme, ale už máme datum premiéry, a v Česku a na Slovensku se nejspíše dočkáme též v lednu roku 2018. Očekáváme béčkovou záležitost, ale kdo ví, všechno je možné.