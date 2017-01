HBO pripravuje druhú sériu napínavej a tajomnej detektívky The Night Of

HBO ponúka v poslednej dobe zase raz nesmierne kvalitné seriály, čoho dôkazom je aj minuloročná detektívka The Night Of v hlavnej úlohe s Rizom Ahmedom. Rovnako by sa vám pri slove detektívka mal v hlave zjaviť aj geniálny seriál True Detective, ktorý má natočené už dve série, no tá tretia je stále kdesi vo hviezdach. Matthew McConaughey by s ňou rozhodne nemal problém, čo sme si potvrdili aj v minulom článku. Tvorcovia zatiaľ nemajú na papieri okrem zopár nápadov nič a je dosť možné, že sa projekt ďalej ani nedostane. Otázny je aj samotný scénárista Nic Pizzolatto.

A ako to vyzerá s možnou druhou sériou divácky úspešného The Night Of? Tú sú veci o čosi jasnejšie a optimistickejšie. Scénáristi Steve Zaillian a Richard Price už majú v hlavách pár nápadov a vedenie dúfa, že sa im podarí zostaviť poriadny nervydrásajúci príbeh. Jedno je však isté. Nechcú sa ponáhľať a pokiaľ si nebudú na sto percent istí, pokračovania sa nedočkáme. My sme s touto informáciou spokojní a veríme, že všetko vyjde podľa predstáv.