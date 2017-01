V rámci výzvy vytvoril jeden filmový plagát každý deň po celý rok. Jeho diela sú častokrát lepšie ako tie od hollywoodskych štúdií

Peter Majarich, grafický designer z austrálskeho Sydney sa na začiatku roka 2016 rozhodol pre unikátnu výzvu. Spočíva v tom, že každý deň vytvorí filmový plagát pútajúci na jeden z jeho obľúbených filmov. Projekt s názvom A Movie Poster A Day sa tak skladá z až 365 plagátov, ktoré sa môžu pochváliť kreativitou i dômyselnosťou. Peter sa pokúsil odprezentovať známe blockbustery, ako napríklad Batman vs Superman, nemusíš sa teda báť, že by si nejaký z nasledujúcich filmov nepoznal. Pre všetkých 365 plagátov sa nezabudni pozrieť aj na Petrovu facebookovú stránku, kam ich až do posledného Silvestra pridával.

