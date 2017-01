Pixar v úžasnom videu dokazuje, že všetky ich animáky sú prepojené. Odohrávajú sa naše obľúbené príbehy v jednom svete?

Nie je veľkým tajomstvom, že animáky štúdia Pixar na seba navzájom odkazujú. Tvorcovia to však nikdy nerobia príliš okato, takže mnohí diváci ich jemné narážky ani nepostrehnú. Veľmi často ide len o malé vizuálne detaily v pozadí. Ako uvidíte vo videu nižšie, podobné easter eggy sú ukryté tak geniálne, že je takmer nemožné ich odhaliť. Vedeli ste napríklad, že sa Sully z Monsters, Inc. objavil aj v Brave a Lightning McQueen z Cars v Toy Story? A to je len začiatok! Ďalší dôkaz, že Pixar si svoje diela stráži do najmenších detailov. Video si môžete pozrieť aj na tejto stránke.

