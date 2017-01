Spielberg ostane verný knižnej predlohe a jeho očakávané sci-fi Ready Player One sa bude z veľkej časti odohrávať vo virtuálnej realite

O nadchádzajúcej sci-fi snímke s názvom Ready Player One, za ktorou stojí legendárny Steven Spielberg (Jurassic Park, Indiana Jones, Jaws, E.T.), sme vás naposledy informovali ešte koncom júla minulého roku, teda iba niekoľko málo týždňov po odštartovaní samotnej produkcie. Prostredníctvom tohto staršieho článku sme vám predstavili ústredné herecké tváre, ich postavy, no a našlo sa v ňom dostatok priestoru aj na načrtnutie poriadne zaujímavého príbehu.

Ten bude vychádzať z rovnomennej knižnej predlohy od amerického spisovateľa menom Ernest Cline a zavedie nás do roku 2044, kedy sa planéta Zem kvôli preľudneniu a všadeprítomnej špine stala poriadne spustošeným miestom. Drvivá väčšina ľudí z nej preto každodenne uteká do virtuálnej reality s názvom OASIS, čo je v podstate virtuálna utópia, v ktorej jednotlivci komunikujú prostredníctvom svojich digitálnych avatarov, preskúmavajú rôzne svety, ríše, či dokonca chodia do školy. Tvorca OASIS James Halliday (Mark Rylance - Bridge of Spies, The Other Boleyn Girl) bol posadnutý pop-kultúrou minulého storočia, najmä 80. rokov, a preto do svojho sveta zasadil množstvo hádaniek a narážok práve na toto obdobie. Osoba, ktorá ich dokáže všetky odkryť, bude novým majiteľom OASIS, pričom zároveň získa aj odmenu vo forme nepredstaviteľného bohatstva a moci. Hlavný hrdina Wade Watts (Tye Sheridan - X-Men: Apocalypse, Mud) je teenager, ktorý OASIS navštevuje veľmi rád a svoj život zasvätil študovaniu všemožných vodítok poschovávaných v tomto svete. Akonáhle však narazí na prvú stopu, zisťuje, že vo svete sú hráči ochotní pre výhru aj vraždiť.

Mark Rylance vo filme Bridge of Spies (2015)

A keďže na príchod aj toho najkratšieho teaseru je v týchto chvíľach ešte skutočne priskoro, budeme sa musieť uspokojiť aspoň s novinkami vo forme textu. Predstaviteľ ústredného hrdinu Tye Sheridan sa totiž v jednom zo svojich nedávnych rozhovorov trochu rozpovedal aj na tému snímky Ready Player One. Vďaka nemu tak poznáme niekoľko celkom nových detailov nielen o jeho postave Wadea a jeho avatarovi s prezývkou Parzival, ale aj o samotnom príbehu:

„60 % filmu sa odohráva vo virtuálnej realite a 40 % v skutočnom svete. Snímka sa zaoberá myšlienkou, že táto videohra, táto herná virtuálna realita je oproti reálnemu svetu oveľa viac fascinujúcejšia. Ľudia chodia do OASIS za prácou a trávia tam svoje životy. Moja postava je v realite tak trochu porazencom a smoliarom, po smrti tvorcu virtuálnej reality sa však ukáže, že za sebou zanechal easter egg ukrytý vo vnútri OASIS, ktorého hodnota je niekoľko biliónov dolárov. Kto ho nájde, ten nad OASIS prevezme kontrolu. Hráči ale najprv musia objaviť celkom tri kľúče, pomocou ktorých sa k easter eggu dostanú. A po uplynutí piatich rokov sa prvý kľúč podarí získať práve mne, takže môj avatar sa vo virtuálnej realite stane okamžite slávnym.“

„Prvých sedem, osem týždňov sme natáčali za pomoci Mo-Cap technológie. Všetko, čo sa odohráva vo vnútri OASIS, bolo natočené formou motion capture. Čo sa podoby môjho avatara týka, tá je pre mňa ešte stále tak trochu záhadou. Neviem síce aký bude jeho vzhľad vo filme, počul som však, že nevyzerá ako ja.“

Tye Sheridan vo filme X-Men: Apocalypse (2016)

Réžie sa chopil už zmienený Steven Spielberg, za scenárom stojí Zak Penn (Pacific Rim 2, The Incredible Hulk, X-Men: The Last Stand) a hudobnú zložku si nevezme na starosť nik iný než svetoznámy John Williams. Ďalšiu z mnohých spoluprác so Stevenom zaknihuje aj kameraman Janusz Kamiński, ktorý sa pri ňom drží už od čias oscarovej záležitosti Schindler's List. Popri vyššie spomínaných hercoch sa vo filme ďalej objaví aj Simon Pegg, Olivia Cooke, T.J. Miller, Ben Mendelsohn, Win Morisaki či Hannah John-Kamen. Premiéra snímky je v našich kinách momentálne naplánovaná na 29. marca 2018. a pokiaľ sa o nej chcete dozvedieť viac, vstúpte do tohto vlákna. Ako sa vám Ready Player One zatiaľ pozdáva? A nájdu sa medzi vami aj čitatelia predlohy?