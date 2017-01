Power Rangers v traileri plnom výbušnej akcie okrem iného vsádzajú aj na humor

O pripravovanom celovečernom filme na motívy rovnomenného seriálu Power Rangers už istotne viete. Štúdio Lionsgate napumpovalo do snímky nemalé peniaze, takže sa spolieha na to, že nostalgické spomienky našej generácie, kedy sme jednoducho cez víkendové rána nemohli zmeškať ani jednu epizódu, nás poženú do kín. Dej sa od seriálového spracovania príliš líšiť nebude, skupina piatich stredoškolákov je nútená zachrániť nielen svoje mesto, ale i celý svet od temnej mimozemskej hrozby. Aby to však dokázali, musia najprv prekonať svoje osobné problémy a zjednotiť sa ako Strážcovia vesmíru ešte skôr, než bude neskoro. Pokiaľ vám herci v ukážke nič nehovoria, tak červeným rangerom a zároveň aj vodcom celého tímu bude Dacre Montgomery (Jason), modrá prináleží RJ Cylerovi (Billy) a mužskú časť uzatvorí Ludi Lin (Zack), ktorý sa oblečie do čiernej. Na strane žien to v ružovom kostýme roztočí Naomi Scott (Kimberly) a čo sa žltej farby týka, tak v nej uvidíme Becky Gomez (Trini).

Režíruje Dean Israelite (Project Almanac) a okrem vyššie spomínaných uvidíme aj hercov ako Bryan Cranston (Godzilla, seriál Breaking Bad) v úlohe mentora Zordona, Elizabeth Banks (The Hunger Games, The Next Three Days) bude záporáčkou Ritou Repulsou a Bill Hader (Inside Out, Cloudy with a Chance of Meatballs) opäť raz prepožičia svoj hlas, tentokrát robotovi menom Alpha 5. Druhý trailer na rozdiel od toho prvého (nájdete ho na tomto odkaze spolu s ďalšími informáciami o filme) obsahuje veľké množstvo akcie i humoru, no po jeho zhliadnutí začíname mať mierne obavy, aby z toho nakoniec nebol len „digibordel“, respektíve vizuálne omnoho slabšia verzia Transformers (hlavne v prípade finálneho súboja). Na druhú stranu zase poteší pohľad na Bryana Cranstona ako Zordona či omnoho temnejší vizuál oproti seriálom. Premiéra je v našich kinách momentálne naplánovaná na 6. apríla 2017. Dáte filmu šancu, alebo vo vás trailer nevzbudil dostatočné spomienky na to, aby ste naň obetovali peniaze?