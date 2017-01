Krásna tínedžerka si v pasci časovej slučky uvedomuje chyby vo svojom doterajšom živote. Sľubná sci-fi dráma Before I Fall prichádza s druhým trailerom

O tínedžerskom sc-fi Before I Fall sme informovali už v novembri, teraz tu však máme druhý trailer. Stredoškoláčka Samantha je obyčajné dievča. Jej život však zmení autonehoda a ona ostane uväznená v časovej slučke. Musí teda prežívať dokola ten istý deň. Ale možno keď niečo zmení (aj keď to bude banalita), dokáže sa oslobodiť. Adaptáciu rovnomenného románu zrežírovala Ry Russo-Young (Nobody Walks) a hlavnú úlohu si strihla Zoey Deutch. Okrem nej uvidíme aj Halston Sage, Logana Millera či Jennefer Beals. Aj druhá ukážka potvrdzuje, že sa na obzore nerysuje žiadna veľká katastrofa. Prinajhoršom zabudnuteľná limonáda, pri troche šťastia možno svieži sci-fi vánok. Amerických divákov čaká premiéra 3. marca 2017.

