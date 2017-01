Skupina 80 ľudí musí do dvoch hodín zabiť 20 svojich členov. Sadistický horor The Belko Experiment sľubuje intenzívnu žánrovú jazdu

Aj vďaka svojej krátkosti má trailer hororu The Belko Experiment správny drajv a pôsobí veľmi úderne. Vo filme budeme sledovať temný experiment na 80 nešťastníkoch. Tým je prikázané, aby zabili určitý počet svojich kolegov. Pokiaľ neposlúchnu, zomrú všetci. Takže opäť niečo na štýl Saw či Kocky, ale to ani nevadí, pretože z toho stále môže vyliezť slušná žánrovka. Režíruje Greg McLean (Wolf Creek) podľa scenára Jamesa Gunna (Dawn of the Dead). Z hercov uvidíme Johna Gallaghera Jr., Tonyho Goldwyna, Johna C. McGinleyho, Davida Dastmalchiana a Michaela Rookera. Dúfajme, že štúdiu Blumhouse nesklame a dočkáme sa poriadne nabúšenej, napínavej jazdy. The Belko Experiment vstúpi do amerických kín 17. marca 2017.

