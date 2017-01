Vráti sa Viggo Mortensen do svojej ikonickej postavy v pokračovaní Eastern Promises?

O pokračovaní snímky Eastern Promises sa už toho nielen na internete nahovorilo skutočne mnoho. Thriller Davida Cronenberga bol nadpriemerne prijatý nielen divákmi, ale aj obcou kritikov, ktorí sa nevedeli nabažiť mafiánskeho príbehu skupiny Rusov na pozadí veľkolepého Londýna. Väčšinu chvály na seba logicky strhol výkon Vigga Mortensena v hlavnej úlohe čoby Nikolaja Lužina, ktorý nielen že nemal problém porušiť zákon, ale vo väčšine prípadov si nerobil ťažkú hlavu ani zo zabíjania kohokoľvek, kto prišiel do cesty mafiánskej rodine, pod ktorou pracoval. Jeho strhujúci výkon zaujal aj akademickú obec, keďže si vyslúžil nomináciu nielen na Oscara, ale aj na Zlatý Glóbus a cenu BAFTA. Bohužiaľ, vo všetkých prípadoch zostalo len pri nomináciách, keďže ceny si v tom roku pobral Daniel Day-Lewis za nadľudský výkon v dráme There Will Be Blood. Keď sa teda prednedávnom začalo reálne šuškať o pokračovaní, fanúšikovia boli vo vytržení, kedy dôjde na oficiálne oznámenie. K slovu sa ale dostal David Cronenberg s tým, že projekt je mŕtvy. Nuž, filmový priemysel je ale zvyknutý na zmŕtvychvstania.

Scenárista pôvodného filmu, Steven Knight má totiž napísaný scenár pre pokračovanie a ako on sám tvrdí, ide o to najlepšie, čo sa mu kedy podarilo napísať. Pokiaľ toto povie niekto, kto napísal scenár k seriálu Taboo s Tomom Hardym (viac o ňom v tomto článku), Zemeckisových Spojencov, Peaky Blinders či Lockeho, tak sa rozhodne máme na čo tešiť. Podľa neho je vraj všetko pripravené pre nakrúcanie, ktoré by malo v Londýne začať už prekvapivo skoro, a to začiatkom marca tohto roku. Snímka by sa mala volať Body Cross, no nie je isté, či zatiaľ ide iba o pracovný alebo finálny názov. Dej by mal pokračovať presne tam, kde končí prvý film, takže sa rozhodne máme na čo tešiť. Stále ale nie je istá účasť režiséra Davida Cronenberga či potvrdený návrat Vigga Mortensena, čo otvára mnoho otázok o tom, ako by pokračovanie mohlo vyzerať. Múdrejší snáď budeme už čoskoro a vy sa nemusíte obávať, najnovšie informácie vás na našom portáli rozhodne neminú.