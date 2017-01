Rogue One na čele s Darthom Vaderom dokázalo v kinách zarobiť miliardu dolárov a stáva sa tak 28. filmom, ktorému sa to podarilo

Po tom, čo Disney kúpilo Lucasfilm a oznámilo, že popri pokračovaniu pôvodného deja Star Wars so zameraním na rodinu Skywalkerovcov sa dočkáme aj spin-offov, sa fanúšikovia rozdelili na dva tábory. Tí, ktorí poznali len šesticu filmov samozrejme namietali, že nové a nové snímky môžu pôsobiť chaoticky, no druhý tábor dobre vedel, že non-canon je obrovská studnica nápadov, ktorá sa dá rôznymi spôsobmi kvalitne zapracovať do oficiálneho filmového/seriálového univerza. Jedna vec bola istá, prvý spin-off sa musí zákonite podariť, inak bude táto politika najziskovejšieho štúdia roku 2016 neúčinná a problémová. Aj preto sa Disney rozhodlo siahnuť po tej najvyššej karte - Darthovi Vaderovi. Ako to celé dopadlo a aké boli naše pocity bezprostredne po zhliadnutí sme si už zhrnuli v našej recenzii (ktorú si môžete prečítať na tomto odkaze), takže sa nebudeme zbytočne opakovať. A ako to vyzeralo v kinách doma v Spojených štátoch i vo svete? Len na domácej pôde sa snímke podarilo za prvý víkend zarobiť 155 miliónov, pričom táto suma sa po pripočítaní svetových tržieb vyhrabala takmer na hranicu 300 miliónov. Z historického hľadiska ide o druhý najvyšší decembrový opening kinematografie (pokiaľ ste tipovali, že na prvom mieste je Epizóda VII, máte jeden pomyselný bod). Oficiálny rozpočet pritom činil rovných 200 miliónov amerických dolárov.



Snímka je v kinách už päť týždňov a každý, kto spolu s nami pravidelne sleduje vývin celosvetových tržieb vie, že miliarda bola už skutočne na dosah a bolo otázkou dní, kedy sa to konečne podarí. A stalo sa tak práve dnes, pričom na svojom konte má presne 1 miliardu aj 11 miliónov dolárov. V Disney teda búchajú šampanské (keby tam oslavovali finančné úspechy alkoholom, ožratí by tam boli na týždennej báze), keďže sága Star Wars je jednoducho zlatou baňou. The Force Awakens zarobilo v roku 2015 v kinách viac než 2 miliardy amerických dolárov a je jasné, že štúdio bude mať s Epizódou VIII minimálne rovnaké ambície (čo ani zďaleka nie je málo, pretože prekonať takúto finančnú hranicu sa podarilo len Avataru a Titanicu). Po Rogue One taktiež môžeme predpokladať, že od každého spin-offu sa budú očakávať miliardové tržby, čo v konečnom dôsledku nemôže dopadnúť nijako inak, než tak, že na konci tejto filmovej ságy ju budeme môcť zaradiť na popredné priečky najziskovejších filmových sérii v histórii kinematografie. Čo sa týka roku 2016, tak ešte dodáme, že okrem tejto snímky sa do klubu miliardárov dostali ešte Captain America: Civil War, Finding Dory a Zootopia. Čo si o Rogue One myslíte vy? Zaslúžil si film zarobiť také množstvo peňazí, alebo podľa vás film z tohto univerza jednoducho potrebuje jediov a svetelné meče?