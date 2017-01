The Walking Dead bude kvôli citlivým divákom menej krvavšie a agresívnejšie. Sledujte, čo sa stane s postavami na nových obrázkoch k 7. sérii

Seriál The Walking Dead sa vracia na televízne obrazovky už budúci mesiac. "Vojna je na obzore!" hlásajú tvorcovia úspešného post-apokalyptického produktu po prvej polovici siedmej série. Rick je konečne späť a do istej miery získal svoje bývalé "JA". Stojí na prahu dôležitej úlohy. Pokúsi sa zostaviť alianciu s okolitými kolóniami proti Neganovi a jeho kumpánom. Nová várka obrázkov prichádza s malými odpoveďami a súčasne podpichuje diváka o tom, čo bude nasledovať v ďalších epizódach. Všetci vášniví fanúšikovia tajne dúfajú, že dôjde k vykonaniu prvého kroku povstania. Udalosti posledných častí nasvedčujú tomu, že sa míľovými krokmi blíži neodvratné zúčtovanie.







Zároveň s novými obrázkami dorazili aj správy o tom, že kvôli krvavému a príliš násilnému otvoreniu 7. série budú nasledujúce menej agresívnejšie, respektíve brutálnejšie. Už teraz sa musíme vo svete so zombíkmi a bez akéhokoľvek zákona obísť bez vulgarizmov či nahoty, najnovšie sa AMC rozhodlo zjemniť aj z brutality. Polovicu série sme nevideli ani akcie, takže už fakt nevieme, s čím to vlastne chcú tvorcovia do budúcnosti upútať. S najnovšími zaujímavosťami zo sveta nemŕtvych sme vás informovali práve v tomto článku. Premiéra najnovšej epizódy k nám dorazí 12. februára 2017. Nižšie nájdete nové obrázky.