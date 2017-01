Akčný post-apolyptický film podľa hry The Division s Jakeom Gyllenhaalom a Jessicou Chastain natočí režisér drámy Gold

O pripravovanej filmovej adaptácii známej videohry The Division s Jakeom Gyllenhaalom a Jessicou Chastain v hlavných úlohách ste sa na našom webe už určite dočítali. No keďže o nej po dobu viac ako sedem mesiacov nepadlo takmer ani slovko, začal celý projekt tak trochu zapadať prachom. Teda až doteraz. Bolo totiž oznámené, že režisérom The Division sa stal Stephen Gaghan, ktorého najnovší počin s názvom Gold vám dozaista utkvel v pamäti vďaka poriadne lákavým trailerom s Matthewom McConaugheym. Zatiaľ síce nevieme, či si Gaghan vezme na starosť aj napísanie príbehu, musíme však uznať, že by to možno vôbec nebolo na škodu. V roku 2001 si odniesol Oscara za najlepší adaptovaný scenár k snímke Traffic, pričom o päť rokov neskôr mohol mať ešte jedného. V kategórii za najlepší originálny scenár (Syriana) ale neuspel. Dokonca sa podieľal aj na príbehovej kampani pre Call of Duty: Ghosts, takže isté skúsenosti s videohernými titulmi rozhodne má.

Čo sa samotnej videohry týka, ide o post-apokalyptické RPG z pohľadu tretej osoby, kde sa špeciálne vycvičení agenti zvaní The Division snažia zachrániť z New Yorku to, čo zostalo po smrteľnej nákaze. Mesto ale ohrozujú aj stovky zločincov, ktorí sa rozhodli vládnuť nad zákonom, ktorý už vlastne ani neexistuje. Nákaza sa začala šíriť, keď nejaký šialenec infikoval mnohé bankovky v obehu. Peniaze tak stratili svoju hodnotu, umreli milióny a mesto sa prepadlo do temnoty. A práve vtedy nastupujú agenti The Division, ktorý až do chvíle, kedy sú povolaní, žijú svoj život medzi obyčajnými ľuďmi. Premiéra je momentálne naplánovaná na rok 2018. S ďalšími novými informáciami sa s vami, samozrejme, podelíme. Ste spokojní s výberom režiséra? Koho iného by ste si na tomto poste vedeli predstaviť vy?

