Anne Hathaway ovládá monstrum, které ničí hlavní město Jižní Koreje v traileru ke snímku Colossal

Snímek Colossal bude těžit zejména z obsazení hlavní role sympatickou Anne Hathaway. Ta si zahraje roli Glorie – ženy, která přišla o práci, přítel ji vyhodil z bytu, a tak musí opustit svůj život v New Yorku a vrátit se zpět do svého malého rodného města. Když pak v televizních zprávách spatří, že hlavní město Jižní Koreje, Soul, ničí záhadný obří tvor, zjistí, že je s ním podivným způsobem spojena. A jak se události pomalu začínají vymykat kontrole, Glorie musí zjistit, proč její zdánlivě nevýznamná existence bude mít tak kolosální vliv na osud celého světa.

Ve snímku, který natočil Nacho Vigalondo (Extraterrestrial), si Hathaway zahraje po boku Dana Stevense (The Guest), Jasona Sudeikise (We’re the Millers), Tima Blake Nelsona (Fantastic Four) a Austina Stowella (Whiplash, Bridge of Spies). Nový trailer působí spíše úsměvně, avšak nenechte se zmást, nejedná se o komedii a dočkáte se nejen akčních scén, ale i velkých zvratů a silných momentů. V kinech se o tom budou moci diváci z USA přesvědčit už 7. dubna (apríl), zatímco my si na oficiální oznámení premiéry ještě budeme muset počkat.