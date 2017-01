Vegetariánka donucená okusit syrové maso dospěje až ke kanibalismu v dalších ukázkách ke krvavému Raw

O hororu Raw ze studia Focus World, který natočila Francouzka Julia Ducournau vás pravidelně informujeme. A pokud jste viděli předchozí trailery, nemůžete se divit, že v divácích vyvolal na festivalech Toronto International Film Festival a Cannes řadu emocí. Dnes byly navíc zveřejněny další tři spoty, které vám dají okusit atmosféru snímku, který do běžných kin teprve dorazí. Pojďme si ale ve zkratce přiblížit krvavý děj očekávané hororovky. Ten se bude točit kolem Justine, v jejíž rodině je každý veterinář a vegetarián. Jenže v jejich šestnácti, kdy studuje veterinu, přijde průlom a dívka začne zažívat svůdné nebezpečí a nemilosrdnost světa. V zoufalé snaze zapadnout vybočí z rodinných principů a rozhodne se ochutnat syrové maso. Následně však bude muset čelit strašlivým a nečekaným důsledkům jejího pravého já, které se následně začne projevovat.

Film natočila Julie Ducournau. Hlavní roli si střihla Garance Marillier, kromě ní uvidíme i Ellu Rumpf, Laurenta Lucase či Rabah Naite Oufella. A kromě toho, že si snímek odnáší ceny z festivalů po celém světě, očekáváme, že nabídne neotřelou zábavu. Vegetariánka, ze které se takřka přes noc stane kanibal? To tu ještě nebylo. V USA si film odbude premiéru 10. března tohoto roku. Zda se dočká distribuce i u nás, je diskutabilní. Z nových ukázek však můžete usoudit, zda by kino stálo za návštěvu. Pokud by vás to nepřesvědčilo, pusťte si necenzurované ukázky a pochopíte, proč horor vyvolal takové ohlasy.