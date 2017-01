Animovaný Spider-Man od Sony prinesie na strieborné plátno aj Milesa Moralesa

O pripravovanom celovečernom animovanom filme o pavúčom mužovi z dielne štúdia Sony ste už iste počuli. Okrem dátumu premiéry (21. december 2018) sme však o projekte nevedeli takmer vôbec nič. Známe bolo, že o scenár sa postará Phil Lord a produkčne ho zastreší spolu s Chrisom Millerom (dvojka, ktorá stojí za Lego Movie, Lego Batman či pripravovanom Star Wars spin-offe o Hanovi Solovi). Režírovať bude Bob Persichetti, čo je pomerne zaujímavá voľba, keďže pre tohto pána pôjde o režijný debut. Báť by sme sa ale vraj nemali, na svojom konte má totiž scenár k minuloročnému Malému princovi a stál aj na čele tvorby vizuálnych podkladov pre animáky ako Shrek, Kocúr v čižmách či Monštrá vs. Votrelci. O režisérsku stoličku sa podelí s Peterom Ramseym (kritikmi dobre prijatý animovaný film Rise of the Guardians). Vyzerá to tak, že Sony nechce za žiadnu cenu nový pokus so Spider-Manom pokaziť, čo si skutočne vážime.

A kto sa bude nachádzať pod maskou? Prekvapivo nepôjde opäť o Petera Parkera, ale práve o černošského chlapca s hispánskymi koreňmi menom Miles Morales. Fanúšikovia komiksov túto postavu samozrejme poznajú a vedia, že po Parkerovi ide o najznámejšieho nositeľa pavúčich schopností. Ako sa s tým vysporiadajú ostatní, to nevieme predpovedať, no pri predstave toho, čo vyvolal černoch v letáku si to vieme minimálne domyslieť. O projekte sa ale momentálne nič viac oficiálne nevie, no pokiaľ sa objaví akákoľvek dôležitá informácia, určite o ňu nebudete ukrátení. Čo hovoríte na zmenu v podobe Milesa Moralesa? Ste zvedaví na odlišný príbeh Spider-Mana a nemáte žiadne predsudky, alebo patríte k ľudom, ktorí vetu začínajú slovami: „Nie som rasista, ale...“?