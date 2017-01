Dobrodruhovia Tom Holland a Charlie Hunnam v akčnom traileri urputne bojujú za svoj celoživotný sen proti divokým domorodcom starovekej civilizácie

Príbeh podľa skutočných udalostí rozpráva neuveriteľné udalosti britského prieskumníka Percyho Fawcetta (Charlie Hunnam), ktorý na cestách do Amazónie začiatkom 20. storočia objaví dôkazy o doposiaľ neznámej vyspelej civilizácii. Napriek tomu je britský cestovateľ zosmiešňovaný vedeckými kolegami z Kráľovskej geografickej spoločnosti, ktorí považujú domorodé obyvateľstvo za primitívnych divochov. Napriek tomu sa Fawcett podporovaný jeho oddanou manželkou (Sienna Miller), synom (Tom Holland) a pobočníkom (Robert Pattinson) znova vracia do milovanej džungle. Snaha preukázať vlastnú pravdu končí záhadným zmiznutím v roku 1925. Výnimočný príbeh britského bádateľa je opradený rúškom tajomstva a tragickým koncom. Zomrel sám a opustený na konci sveta alebo nakoniec našiel v srdci Amazónie stratenú Atlandtídu alebo inú starovekú civilizáciu? The Lost City of Z, príbeh odvahy a posadnutosti, je dojemné poetické dielo, ktoré skladá hold prieskumnému duchu a tým jedincom, ktorí sú ochotní spraviť čokoľvek, aby dosiahli veľké veci za každú cenu.

Scenár snímky je založený na knižnej predlohe od spisovateľa Davida Granna. Za réžiou a scenárom stojí James Gray (We Own the Night, The Immigrant, Two Lovers). Príbeh je vyobrazený v jeho klasickom filmovom štýle. Hlavnú postavu, britského bádateľa Percyho Fawcetta, stvární Charlie Hunnam (Hooligans, Cold Mountain, Pacific Rim). Vo filme uvidíme aj Roberta Pattinsona (Maps to the Stars, Water for Elephants, The Twilight Saga), Toma Hollanda (Captain America: Civil War, In the Heart of the Sea, Spider-Man: Homecoming) a Siennu Miller (Burnt, American Sniper). Celosvetová premiéra The Lost City of Z je naplánovaná na 21. apríla 2017. Avšak, prvými divákmi, ktorí zasadnú do pohodlných kresiel kín, budú obyvatelia v Los Angeles a New Yorku, a to už 14. apríla 2017.

Primárnou voľbou pre rolu Percyho Fawcetta bol pôvodne Brad Pitt, ktorého scenár veľmi nadchol. Nakoniec si ale svoje rozhodnutie rozmyslel kvôli náročnému a až šesť mesiacov trvajúcemu nakrúcaniu v džungli. Aj napriek tomu však zostal pri filme. Pittova produkčná spoločnosť Plan B Entertainment zaistila produkčné záležitosti. Hlavnú rolu nakoniec stvárnil vyššie spomínaný herec.