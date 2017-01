Podarilo sa Vinovi Dieselovi naštartovať priblblými kaskadérskymi kúskami sériu xXx? (Recenzia)

Prvé xXx je pre mnohých guilty pleasure minulej generácie. Svalnatý Vin Diesel, krásne ženy, bohatá akcia a slávna scéna s motorkou. Na dvojku by mnohí čím skôr zabudli, no po treťom diele je nepochybne jasné, že je pre sériu dôležitá. Podarilo sa ju ale naštartovať? Nuž, to bude záležať od tržieb. Paramount už v každom prípade Diesela požiadalo, aby začal pracovať na štvorke. A ja by som si ju aj celkom rád pozrel. Síce len kvôli Nine Dobrev a Donniemu, ale predsa len. Na zábavnú akciu a krásne ženy sa na plátne vždy bude dobre pozerať. A čo ten zvyšok? Nuž...

Poďme pekne po poriadku. NSA sa po teroristickom útoku rozhodne vyhľadať Xandera Cagea, ktorý je považovaný za mŕtveho. A to je vlastne všetko, čo potrebujete vedieť. Príbeh je totiž vyložene blbý, bez akýchkoľvek zvratov (keďže boli odhalené už v traileri, ako napríklad spojenie síl Xandera s Xianghom), častokrát aj bez logiky, no s množstvom facepalmových dialógov a scén. D.J. Caruso je schopný režisér, ktorému sa darí kombinovať akčné pasáže s tými pasívnejšími, preplnenými hlavne sexi ženským publikom, no akonáhle si niekto otvorí ústa, bojíte sa, čo za volovinu z nich zase vypustí. Scenár mu jednoducho podráža nohy všade, kam sa s kamerou pohne. Polovica postáv je zbytočná, Tony Jaa už Hollywoodom klasicky nevyužitý, zo žien očarí akurát tak Nina Dobrev a zvyšok si asi ani nezapamätáte. Teda až na Donnieho Yena, ktorý sa zase raz blysol. Je jedno, v akom filme bude hrať akú postavu, vždy je to sympaťák hodný našich sympatií. A čo sa hlavnej hviezdy snímky týka, Vin Diesel aj tentoraz stavil na nereálnu akciu, pri ktorej sa budete nielenže chytať za hlavu, ale aj za mobily/hodinky a budete dúfať, že do konca už veľa neostáva.



Potom ale príde druhá polovica, ktorá na rozdiel od tej prvej neoplýva trápnymi momentmi, dialógmi a predstavením nudného a dementného deja. Nereálnosť zápletky a záporákových činov musíte jednoducho odignorovať. Až v druhej polovici sa na plátne začnú diať veci hodné divákovej pozornosti. Snímka naberie kvalitné tempo, postavy spolu začnú viac interagovať, akcia naberá na obrátkach a pozerá sa na to viac-menej dobre. Nebudem klamať, párkrát ma udalosti na plátne pobavili, respektíve sa im podarilo získať moju pozornosť. Následne však prišla veľkolepo dementná akčná scéna, Vinov úškľabok, ktorý mi už pomaly, ale isto začína liezť na nervy a bolo vymaľované.

Jasné, aj tento film si môžete užiť. Stačí odignorovať zbytočnú polovicu postáv, pár hluhých scén, dementné dialógy, skutočne hlúpy scenár, hercov, z ktorých polovica má problém rozprávať po anglicky (tých pár pokusov o hlášky a vtipy je tak vopred odsúdených na neúspech) a tak ďalej a tak ďalej. Vlastne si odmyslite dve tretiny faktorov, ktoré rozhodujú o kvalite filmu, a približne potom vám vyjde kvalitné béčko. Takto ale hodnotenie filmov nefunguje. Hodnotíme, čo sme dostali, a v tomto prípade sme dostali trpkú príchuť akčného filmu, ktorý mal prísť pred cca 30 rokmi a dnes by bol asi klasikou (aj tie efekty by sa k tej dobe hodili).

Vin Diesel sa ale hral na Seagala 21. storočia (a že by sme mohli porozmýšľať, koľkým to už nevyšlo) a to v roku 2017 jednoducho veľmi dobre dopadnúť nemôže, čo pochopili aj režiséri Johna Wicka a ukázali, ako má vyzerať novodobý aknčý film. Ako oddychovka to funguje, Donnieho scény sú úžasné a ženy krásne. Pochváliť ešte môžeme aj soundtrack a réžiu akčných scén, ale tam výrazné plusy asi končia. A nechcite po nás, aby sme začínali s opakovaním tých mínusov. Úprimne, pozrel by som si aj tú štvorku, hlavne ak sa Ice Cube prestane tváriť ako najväčší černoch v hre a Donnie Yen bude kosiť gaunerov po desiatkách. xXx: The Return of Xander Cage je zlým filmom, nikoho však od návštevy kina odhovárať nebudeme, nakoniec, mnohí vyhľadávajú práve takéto filmy. A to je úplne v poriadku, pokým sa nezačnú biť do pŕs, aké úžasné to bolo. Nie, nebolo... 5/10

