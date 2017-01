Koniec thrilleru Split je predzvesťou veľkých vecí. Aký film najbližšie natočí M. Night Shyamalan?

Azda každému, kto tento článok otvoril, je jasné, že je plný spoilerov. Ak ste ešte nevideli Split, ráčte prestať čítať, prídete totiž o veľa. Aby ste kričali, vydávali nemiestne zvuky či prípadne vrteli chvostíkom od šťastia pri posledných sekundách Split, museli by ste ešte predtým vidieť Shyamalanov dávnejší počin Unbreakable/Vyvolený. Perfektná mysteriózna dráma/thriller z pera samotného Shyamalana, ktorý sa zároveň postaral aj o brilantnú réžiu, šokovala mnohých. Jednak svojou formou, samotnou kvalitou či koncom. Netradičný pohľad na "superhrdinov" medzi obyčajnými ľuďmi fascinuje doteraz a hlavne po Split budú viacerí z nás mať chuť dať si to znova. Veľa vecí Unbreakable vyčítať nemôžeme. Dokonalé to nebolo, no stále to patrí medzi najlepšie počiny žánru a taktiež "shyovej" tvorby. O to viac potešil samotný záver Split-u, kedy sa ukázal sám Bruce Willis čoby David Dunn, nezlomný muž, ktorý odhalil šialené činy a plány Elijaha Pricea aka Mr. Glassa. Ten je dokonca priamo spomenutý, no a každému už v tej chvíli muselo dopnúť (pravdepodobne už pri prvom zábere na Willisa, no sú medzi nami aj takí, ktorí to vytušili po pár sekundách vďaka soundtracku), o čo ide.

Svety Split a Unbreakable sú totiž prepojené a dejové linky na seba v budúcnosti budú nadväzovať. Inak by nemalo význam takto to ukončiť. Potvrdil to aj samotný Shyamalan, ktorý v týchto chvíľach už pracuje na scenári pre Unbreakable 2. Základnú premisu mal v hlave celých 15 rokov, no akonáhle začal písať konkrétny scenár, uvedomil si, že to aj tak bude mimoriadne náročné. Zároveň prezradil, že Kevinova postava mala byť už v Unbreakable. Bola napísaná, rovnako ako niekoľko scén zo Split. Prvá scéna s Hedwigom, Patricia a niečo ďalšie. Miesto jedného filmu, v ktorom mal dievčatá zachraňovať David sme tak dostali dva s nábehom na tretí. Kedy a či ho dozaista uvidíme ostáva neznámou, no dúfame, že pôjde o Shyamalanov ďalší projekt. Na Unbreakable 2 čakáme už 17 rokov, takže je načase potešiť nás.