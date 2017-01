Legendárny kráľ Artuš v modernom kabáte od Guya Ritchieho vsádza v najnovšom traileri na tajomnú fantasy atmosféru a veľkolepú akciu

Nadchádzajúci veľkofilm od známeho režiséra Guya Ritchieho (The Man from U.N.C.L.E., Sherlock Holmes, RocknRolla), ktorý nás už onedlho plánuje ohúriť ďalšou verziou o legendárnom Artušovi, to so svojou cestou na strieborné plátna rozhodne nemal ľahké. Dátum premiéry bol najprv niekoľkokrát odsunutý, no a snímka neskôr menila aj názov. Chvíľku to síce trvalo, debutovej ukážky pre King Arthur: Legend of the Sword (predtým Knights of the Roundtable: King Arthur už neplatí) sme sa však nakoniec dočkali. Po dlhých šiestich mesiacoch sa ale konečne môžeme pokochať už v poradí druhým, tentokrát úplne novým teaserom. A aj keď jeho stopáž nepresiahne ani jednu celú minútu, dokáže ponúknuť dostatok tajomných a zároveň celkom lákavých záberov na to, aby nás zaujal. Koniec koncov, presvedčiť sa môžete sami.

Čo sa samotného príbehu týka, ten nám predstaví Artuša (Charlie Hunnam - Pacific Rim, seriál Sons of Anarchy), obyčajného človeka, ktorý sa so svojou družinou potuluje uličkami Londýna. Jeho život sa však nečakane zmení práve v momente, keď do svojich rúk uchopí legendárny meč Excalibur. Spoločne so skupinkou rytierov a tajomnou ženou Guinevere (Àstrid Bergès-Frisbey - I Origins, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) si musí Artuš osvojiť umenie meča, čeliť vnútorným démonom, zjednotiť ľud, vykonať množstvo ťažkých rozhodnutí a hlavne poraziť tyranského Vortigerna (Jude Law - Spy, The Grand Budapest Hotel), ktorý zavraždil jeho rodičov a ukradol korunu, ktorá mu patrí.

Ritchieho verzia bude z veľkej časti založená na zbierke Le Morte d’Arthur (Artušova smrť), ktorú v roku 1485 publikoval Sir Thomas Malory. Ďalšou zaujímavosťou je skutočnosť, že po nadchádzajúcom filme by sme sa mohli dočkať ešte ďalších piatich. Autorova knižná kompilácia pozostáva z tradičných rozprávok a na príbehy bohatá rozhodne je, takže ak bude mať Hunnamov Artuš úspech, je dozaista z čoho čerpať. Sám režisér navyše prezradil, že sa môžeme tešiť na viacero prvkov fantasy a tiež drsnejšie poňatie látky.

Režíruje už zmienený Guy Ritchie, za scenárom stojí Joby Harold (Awake) a okrem vyššie uvedených hereckých mien sa vo filme objaví napríklad aj Eric Bana, Djimon Honsou, Annabelle Wallis či Aidan Gillen. Premiéra snímky King Arthur: Legend of the Sword je v našich kinách momentálne naplánovaná na 11. mája 2017 a pokiaľ sa o nej chcete dozvedieť ešte viac, vstúpte do tohto vlákna. Ako zapôsobil nový trailer na vás? Myslíte si, že pôjde o doposiaľ najlepšie spracovanie Artušovho príbehu? Určite sa s nami podeľte o váš názor v komentároch.