Nepamätáte si, čo sa udialo v predošlých dieloch Resident Evil? Mila Jovovich vám to v krátkom videu skvele zrekapituluje

Nebudeme sa klamať, séria Resident Evil je jeden veľký bordel (asi ako aj tá herná) a vysomáriť sa z nej by chcelo veľmi veľa odvahy a opätovných pozretí predošlých filmov. Síce by sme tak prišli na desiatky logických trhlín v deji, aspoň by sme vedeli, o čo tam vlastne ide. Pre tých, ktorí však majú na práci niečo lepšie, no zároveň sa chcú s Milou Jovovich v kinách rozlúčiť už tento štvrtok, a to pri poslednom diele s názvom Resident Evil: The Final Chapter, ponúkame lepšie riešenie. Predstaviteľka titulnej role vám behom 2 minút zrekapituluje zásadné udalosti všetkých 6 filmov.

Ak by ste mali záujem o otitulkovanú verziu, navštívte facebook Itafilmu