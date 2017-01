Mysteriózny horor od režiséra Kruhu prichádza s ďalšou porciou mrazivých a temných záberov, ktoré dokonale lákajú na blížiacu sa premiéru

Ako už napovedá aj samotný názov článku, do našich kín už onedlho vstúpi poriadne lákavá, R-kovým ratingom ohodnotená snímka s názvom A Cure for Wellness. Stojí za ňou Gore Verbinski (The Ring, prvé tri diely Pirates of the Caribbean), no a po zhliadnutí doposiaľ zverejnených záberov musíme uznať, že pôsobí ako mimoriadne sľubná nočná mora zabalená do skutočne temnej, mrazivej a strašidelnej atmosféry. A dnešný televízny spot obsahujúci niekoľko celkom nových momentov túto skutočnosť len a len potvrdzuje. Nám tak momentálne ostáva už iba popriať režisérovi veľa šťastia, aby mu ten návrat do hororových vôd vyšiel čo najlepšie. Premiéra filmu je naplánovaná na 16. februára 2017 a pokiaľ sa o ňom chcete dozvedieť viac, vstúpte do tohto vlákna.

