Nakrúcanie hororu sa pod vedením psychopatického režiséra mení na skutočný boj o život. Krvavá vyvražďovačka láka na napínavú hororovú hru

Serena Brooks je ambiciózna začínajúca herečka, ktorá sa rozhodne hrať v krvavej vyvražďovačke aj napriek tomu, že podobný typ filmov nenávidí. Štáb vedený podivínskym režisérom Alabamom Chapmanom však používa zvláštne metódy a je pripravený doručiť divákom najrealistickejší horor vôbec. Možno až priveľmi realistický. Ostatní herci začínajú miznúť a ak chce Serena prežiť, musí doslova prevteliť do svojej postavy. Cut Shoot Kill pracuje s pomerne zaujímavým nápadom „filmu vo filme“. Aj preto je možno škoda, že už na traileri vidno, že sa tu nekope prvá liga. Nápad však má dostatočný žánrový (aj satirický) potenciál a žonglovanie s pravidlami tzv. slasher hororov sa priamo ponúka. Možno sa tak dočkáme slušnej zábavy. Režíroval Michael Walker (The Maid's Room) a v Cut Shoot Kill si uvidíme Alexandru Socha (Red Oaks), Alexa Hurta (Grimm), Phila Burkea (Billy & Billie), Lexi Lapp (Love & Everything in Between) či Zanny Laird (Tasmanian Tiger). Do americkej distribúcie sa Walkerove dielo dostane v najbližších mesiacoch.

