Sigourney Weaver preoperuje špičkového asasina na sexy drsňáčku Michelle Rodriguez. Thriller The Assignment od producenta Votrelca prichádza s akčným trailerom

Frank Kitchen je prvotriedny nájomný zabijak. Po zranení sa však dostane na stôl záhadnej chirurgičky, ktorá ho zmení na ženu (!). Drsná (teraz už) vrahyňa sa vydáva na cestu pomsty. A budú pri tom lietať náboje. Akčný thriller The Assignment nakrútila režisérska dvojica Roger Julian Cross a Walter Hill. Podľa traileru nás čaká klasicky a remeselne zručne nakrútená strieľačka, ktorá vyniká hlavne ústredným nápadom. Že Sigourney Weaver (A Monster Calls) preoperuje eso medzi nájomnými vrahmi na sexy drsňáčku Michelle Rodriguez (Machete)? To nevidíme ani v céčkach Stevena Seagala. Sem s tým! Okrem nich sa vo filme objaví aj Tony Shalhoub (Monk), Anthony LaPaglia (The Code), Caitlin Gerard (The Social Network) a Terry Chen (House of Cards). The Assignment sa dočká premiéry v priebehu tohto roku.

