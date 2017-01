Najvulgárnejšie filmy všetkých čias. Nadávky v nich lietajú každých pár sekúnd, za čo si zaslúžili nemilú pozornosť 

Hrubé výrazy dnes možno počuť na každom rohu, no stále prevažujú najmä v nižšom sociálnom zázemí. Zaznamenať ich však aj v bežnej debate medzi priateľmi či rovesníkmi. V hudobnej a filmovej produkcii sa už natoľko udomácnili, že sa stali bežnou súčasťou umeleckého vyjadrovania. Niektoré tituly sa však zamerali na používanie vulgarizmov natoľko, že sprosté slová lietajú stopážou takmer neustále. Aby bol celý rebríček zostavený rovnovážne, do úvahy sme brali len slovo „fuck“ a jeho odvodenia. Poďme sa teda pozrieť, ktoré filmy si pre nás pripravili dej nabitý stovkami nadávok a hanlivých výrazov.

5. Miesto - Kasíno (Casino, 1995)

Vypäté vzťahy, trezory plné peňazí a mafia rozosiata kam až oko dohliadne. Posledné miesto obsadil dnes dokonale známy filmový počin nesmrteľného Martina Scorseseho, v ktorom sa púšťa do hlbokej sondy jedného z kasín v Las Vegas. Mesto z každej strany oblieha púšť, čo perfektne dotvára bezvýchodiskovú atmosféru, z ktorej jediná cesta von vedie len do jej hlbín. Za svoju piatu priečku sa však vôbec nemusí hanbiť, keďže vo filme zaznie slovo „fuck“ a jeho odrody 422-krát. Tomuto faktu napomáha najmä trojhodinová stopáž pretkaná širokou škálou kriminálnych postáv (Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, Kevin Pollak), ktoré si logicky servítku pred ústa neberú. Ja už len dodám, že príbeh je natočený podľa knižnej predlohy Nicholasa Pileggiho, ktorý spolu s Martinom Scorsesem pracoval tiež na scenári dnes už kultového gangsterského filmu.

4. Miesto - Len vnútrožilovo (Nil by Mouth, 1997)

Režijný debut a zatiaľ aj jediný filmový počin britského herca Garyho Oldmana, ktorý si vyslúžil ocenenie za najlepší britský film roku 1997 a tiež vyhral na filmovom festivale v Cannes cenu za najlepšiu herečku (Kathy Burke). U nás však aj cez vyššie spomenuté úspechy nezažiaril a je pomerne neznámy, čomu nasvedčuje aj počet hodnotení na ČSFD. Film je zasadený do špinavého londýnskeho predmestia, kde sa zameriava na život nižšej vrstvy, ktorá musí deň čo deň bojovať o vlastnú existenciu. Biedna finančná situácia, drogy a alkoholizmus spôsobujú rozkladajúce sa rodinné väzby a temné zákutia, do ktorých je vstup povolený len na vlastné riziko. Toto prostredie tak dáva časté príležitosti pre používanie expresívnych výrazov. Tie tu zaznejú hneď 428-krát, čo je len o málo viac ako v predošlom Kasíne.

3. Miesto - Krvavé leto (Summer of Sam, 1999)

Thriller zachytávajúci skutočné udalosti odohrávajúce sa v New Yorku v roku 1977, kedy v taliansko-americkej štvrti zabíjal sériový vrah prezývaný Samov syn. Ten si väčšinou vyberal osamelé dievčatá, ktoré sa túlali ulicami nočného Queensu. Absencia akýchkoľvek svedkov mu poskytovala dostatočný náskok, no až do chvíle, keď sa do pátrania pustili aj občianske hliadky a miestna mafia, ktorá si zostrojila zoznam možných podozrivých. Poháňaní vlastnými záujmami sa rozhodnú pre pátranie na vlastnú päsť a na vrahovu hlavu dokonca vypíšu aj odmenu. Za podozrivé osoby však zväčša označia rôzne indivíduá odlišujúce sa od ostatných, takže môžeme povedať, že sa film púšťa aj do problematiky pretrvávajúcich predsudkov v spoločnosti. Kriminálne prostredia a bizarné charaktery tak slúžia ako vhodná pôda pre sejbu najrozmanitejších neslušných výrazov. Tých je vo filme použitých hneď 435, za čo si Krvavé leto vyslúžilo pekné tretie miesto.

2. Miesto - Vlk z Wall Street (Wolf of Wall Street, 2013)

Kto by nepoznal jeden z najdivokejších filmov posledných rokov? Opäť Martin Scorsese a jeho príbeh o mladom maklérovi (Leonardo DiCaprio) bažiacom po dosiahnutí vrcholu na svetovo preslávenej Wall Street. Okrem vynikajúceho hereckého výkonu DiCapria tiež zažiarili Jonnah Hill ako nezabudnuteľný spoločník a samozrejme prvotriedny profesionál na poli biznisu a Margot Robbie, ktorej rola dopomohla dobyť Hollywood a zaradila sa tak medzi vychádzajúce hviezdy novej generácie. Film plný drog, sexu a peňazí, no a samozrejme nadávok, ktoré sú v tomto prípade priamo úmerné gramom spotrebovaného kokaínu. Počas svojej trojhodinovej dĺžky sa slovo „fuck“ vyskytne 506-krát, čím o poriadny kus predbehol filmy vyššie. Okrem veľmi uvoľnenej reči dáva divákovi film aj riadnu porciu nahoty, užívania tvrdých drog a korupcie, čím bol kritikmi častokrát odsudzovaný. Mravná hodnota a morálna kontrola postáv niektorým divákom skrátka chýbala.

1. Miesto - Swearnet: The Movie (2014)

No a konečne sme sa cez tú záplavu „fuckov“ dostali až k prvému miestu. Swearnet je absolútne (pod)priemerná komédia, ktorá u nás už hádam ani nemôže byť neznámejšia. Film však stavia na zaujímavej myšlienke. Herci známi predovšetkým zo seriálu Trailer Park Boys hrajú vo filme seriálových „ja“. Po skončení seriálu sa ocitajú bez práce a bez peňazí. Majú však ešte jeden problém. Podľa vedenia televízie je ich produkcia príliš vulgárna, a tak sa im nedarí dostať sa späť na obrazovky. Znechutení cenzúrou a autoritami si napokon trojica založí vlastný online kanál, ktorý od akýchkoľvek pravidiel oslobodí. Kritickou obcou bol film úplne odsúdený a medzi divákmi tiež veľmi nezabodoval. Čím sa však kanadský počin zviditeľnil je počet neslušných výrazov, ktoré v priemere zaznievajú 8-krát za minútu. Pri 110 minútovej dĺžke sa teda počet vyšplhal až na neuveriteľných 935, čím sa film zapísal aj do Guinessovej knihy rekordov.



Ďalšie filmy, ktoré stoja za zmienku, no do rebríčka sa nedostali, sú Big Lebowski (260), Pulp Fiction (265), Mafiáni (300), Patrola (326), Gauneri (269). Sú podľa teba nadávky vo filmoch a iných formách umenie na mieste alebo je to len producentmi prehnaný fenomén modernej doby, od ktorého by sme sa mali čo najskôr oslobodiť? Svoj názor nám napíš do komentárov. PS: Do úvahy sme nebrali dokument, ktorý sa slovom "fuck" priamo zaoberá.