Logan bude R-kom, a to kvôli prehnanej brutálnosti, nadávkam a nahote. Dočkali sme sa aj nových obrázkov

V posledných dňoch bolo okolo Logana naozaj rušno. Po druhom traileri sme čítali asi tri rôzne vyhlásenia o tom, v akej časovej línii a svete sa vlastne dej snímky odohráva, a keďže vo Foxe ani v štábe nemá azda nikto jasno, necháme si to na náš sľubovaný timeline článok. Rozhodli sme sa, že bude najrozumnejšie, ak ho pripravíme až po zhliadnutí Logana, ktorý by celý ten článok celkom pravdepodobne rozbil a naša snaha by prišla na prázdno. Avšak, to isté sa možno bude dať povedať o ďalšom filme. Inými slovami, je to jednoducho veľký bordel. Okrem týchto noviniek sme sa dozvedeli aj to, že R-kový rating je už oficiálne potvrdený agentúrou MPAA, a to kvôli brutálnosti, vulgarizmom a nahote (?). Nižšie sa môžete pozrieť na čerstvé otázky a spolu s nami dúfať, že Fox toho už veľa neukáže, zároveň však dokáže do kín prilákať množstvo divákov. Zatiaľ to vyzerá na jeden z najlepších komiksových filmov, minimálne čo sa X-Men ságy týka. Premiéra nás čaká už začiatkom marca.

