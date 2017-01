 Bol Resident Evil: The Final Chapter vhodným ukončením príbehu alebo šlo o ďalší zo série prepadákov? (Recenzia)

Paul W. S. Anderson možno nepatrí medzi naujznávanejších režisérov svojej doby, no po troch dieloch tejto série nesúcich jeho meno by nebolo nemiestne čakať, že by ju zakončil niečím kvalitným a pamätihodným. Keďže o prvých piatich filmoch sa nedá povedať až tak veľa pekného (možno okrem jednotky), tak sme dúfali, že aspoň posledná kapitola tento bordel nejako pekne uzavrie. Akoby to nestačilo, k hypeu tiež prispieva fakt, že prednedávnom sa rovnomenná herná séria potešila novému prírastku s poradovým číslom 7. S týmto všetkým sa teda dal čakať prinajmenšom priemerný koniec, veď keď už nie príbehovo zaujímavý, tak aspoň poriadne výbušný a akčný. Stretol však The Final Chapter aspoň naše najnižšie očakávania?

Už z popisu článku vám asi môže byť jasné, že odpoveď na túto otázku vás príliš nenadchne. Na začiatok však chcem poznamenať, že napriek tomu že Resident Evil: The Final Chapter nepatrí medzi najväčšie hollywoodske trháky, je stále možné, že pre vás to bude veľkolepý zážitok. Ak teda máte takúto tematiku radi alebo ste zarytým fanúšikom série, príďte do kina a užite si ho, nikto vám to neberie. Teraz si však poďme povedať o čom táto snímka vlastne je.

Všetko sa začína peknou panorámou zničeného Washingtonu, nadväzujúc na koniec piateho dielu. Tu sa stretávame s našou hlavnou hrdinkou Alice (Milla Jovovich), snažiacou sa prežiť v troskách našej civilizácie a zúfalo hľadajúcu smer, akým by sa táto séria mala uberať. To sa jej našťastie podarí pomerne rýchlo, keď v troskách nájde stále fungujúci počítač, a v ňom sa jej zjaví superprogram Red Queen. Ten ju oboznámi s antivírusom, poslednou nádejou toho čo zostalo z ľudstva. Problém však nastáva, keď zistí, že má iba 48 hodín na to, aby sa vrátila do Úľa, čo je podzemné laboratórium Umbrella Corporation, kde sa to všetko začalo. Tu sa vlastne príbeh začína aj končí, pretože pokiaľ čakáte, že sa bude nejako zaujímavo vyvíjať, tak vás asi sklameme. Snímka sa totiž sústredí na cestu z bodu A do bodu B, a prvá polovica len ukazuje prekážky, ktoré by jej v tom mali zabrániť. Napríklad fešák na obrázku nižšie.

V tomto bode chcem aj poznamenať, že prvá scéna s Red Queen sa odohráva asi 7 minút do filmu, a v tomto bode sa mi podarilo napočítať už 3 jump scares. To by som bol schopný ešte režisérovi odpustiť a nazvať to "dynamickým štartom," no po približne pol hodine som si uvedomil, že jediný spôsob, akým sa ma tento film bude snažiť vystrašiť budú vyskakovačky z tmy a iné lacné triky. Čo však zabolí najviac je metóda, akou bola zrežírovaná väčšina scén. Veľa z nich sa totiž držalo istej formulky s účelom vystrašiť zlatú rybku s päťsekundovou pamäťou.

Ako príklad poslúžia scény, na začiatku ktorých vidno vystrašenú Millu Jovovich pohybujúcu sa po neznámom a takmer vždy tmavom mieste. Dostane sa nám pár close-upov, niekedy dokonca aj záber z diaľky, hudba v tomto bode neexistuje, a možno počuť len jej vzdychanie. Nasleduje lacný jumpscare a nudných päť minút boja, z ktorého kvôli neprehľadnému strihu divák takmer nič nemá. Sem-tam niekto umrie, ale to je nám jedno, pretože emočné vzťahy v tomto filme neexistujú, a divák nemá možnosť si s nimi vytvoriť puto. Práve kvôli tomuto sa už po chvíli film stáva predvídateľným a pre diváka o to menej zaujímavým.

A tak, po všetkých sľuboch môže byť človek rád, že séria týmto filmom skončila. Dej sa už v tomto bode nemal kam uberať a ešte aj bol zanedbaný, keďže snímka sa viac sústredila na akčné scény a brutalitu. The Last Chapter sa ešte k tomu snaží vynahradiť svoj nedostatok príbehu trápnymi Schyamalanskými zvratmi, snažiacimi sa vytvoriť ilúziu že nejaký tam niekedy aj bol. Okrem toho, že koniec bol presýtený otravnými klišé ako v každom druhom "trháku," tak ani neponúkol uspokojivé zakončenie série. Tu možno faktoruje vyššie zmienená predvídateľnosť a snaha rozplakať diváka zbytočnými emočnými scénami.

Šesťdielna séria sa tak končí nudnou finálnou bitkou a presladeným happy-endom. Dlhoroční fanúšikovia si film pochvália za prítomnosť všetkých svojich obľúbených postáv a typických zmutovaných monštier. My ostatní však opustíme kinosály mysliac na priemerný príbeh a pokazené akčné scény. The Final Chapter tak končí franchise so sklamaním, a nám zostáva dúfať, že tvorcovia si nenájdu dôvod natočiť ďalšie pokračovanie. (4/10)

