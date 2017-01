Guy Pearce ako diabolský kazateľ v traileri pre westernový thriller prenasleduje mladú ženu, aby ju potrestal za niečo, čo nespáchala

Liz (Dakota Fanning) je nemá mladá žena žijúca pokojným životom s manželom a dvoma deťmi. Pracuje ako pôrodná asistentka a dorozumieva sa znakovou rečou. Jedného dňa sa v komunite objaví nový kazateľ (Guy Pearce), z ktorého cítiť nebezpečenstvo. Tento posol zla prenasleduje Liz, ktorá začína mať strach o svoju rodinu. Kazateľ ju chce potrestať za čin, ktorý nespáchala.

Dej snímky je zasadený do 19. storočia na americkom západe. Brimstone môžeme chápať aj ako symbol večného zatratenia v pekle, ktorý sa odzrkadlí na kresťanskom kázaní reverenda. Film je rozdelený do štyroch kapitol, v ktorých sa nám postupne odkrýva Lizina minulosť. Okrem Dakoty Fanning (American Pastoral, War of the Worlds) a Guya Pearca (Lawless, Memento) vo filme uvidíme herca Kita Haringtona (Testament of Youth, Pompeii) a herečku Carice van Houten (The Fifth Estate, Valkyrie), ktorí spolu hrajú v seriály Game of Thrones. O réžiu a scenár sa postaral Holanďan Martin Koolhoven. Mysteriózny thriller Brimstone mal premiéru aj na filmovom festivale v Benátkach a vy si môžete nižšie pozrieť trailer.