Druhý strhujúci stret Godzilly s monštrami zrežíruje režisér hororového Krampus

Filmový vesmír svetoznámej Godzilly sa postupom času zväčšuje a obrovské monštrum by sme mali vidieť na plátnach kín opäť v roku 2019. O remake z roku 2014 sa postaral Gareth Edwards, ktorý nám len nedávno priniesol spin-off Star Wars. V minulom článku sme si predstavili scénáristov Michaela Doughertyho a Zacha Shieldsa (obaja Krampus). Ostávala otázka, kto bude ten pravý kandidát na režisérsku stoličku. Miesto napokon získal vyššie spomenutý Michael Dougherty (Krampus, Trick 'r Treat). O príbehu sa zatiaľ nevie prakticky nič a projekt Godzilla: King of Monsters bude nasledovaný ešte súbojom Godzilly a King Konga v roku 2020. My sa však tešíme na skorší film z tohto univerza, ktorým je Kongova sólovka. Jeho hnev pocítime už 9. marca.

