Bude sa pokračovanie Doctora Strangea uberať hororovou cestou ako v komiksoch alebo ostane verné sci-fi žánru?

Oscarová nominácia Doctora Strangea za vizuálne efekty nás veľmi neprekvapila. Všetci sa zhodneme, že sa prekonali aj samotní tvorcovia a dostali sme presne to, čo sme čakali, až sa nám z toho krútila hlava. Ale v dobrom. Režisér Scott Derrickson sa v nedávnom rozhovore vyjadril aj na trochu odlišnú tému. Ak ste čítali komiksy, viete, že sú do Strangeovho príbehu zapojené aj hororové elementy. Je tu možnosť, že by sa podobným smerom uberalo aj pokračovanie? V prvom rade by sa Derrickson nechcel držať žiadneho striktného žánrového pravidla. Je si vedomý, že osemdesiate roky ponúkali veľa hororových príbehov a Doctor Strange nebol výnimkou. Pridal však aj fakt, že toto obdobie považuje za slabšie, čo sa týka kvality komiksov. S vytvorenými alternatívnymi dimenziami filmu je nadovšetko spokojný a chce sa do budúcnosti uberať rovnakým smerom. Veď má predsa nekonečno možností.

A ako to teda bude? Dvojka je stále ešte len nepriamo potvrdená, no môžeme povedať, že je viac než pravdepodobná. Podľa informácii sa dočkáme ďalších inovácii. Možné je prakticky všetko a sme zvedaví, ktorou cestou sa príbeh uberie. Derrickson ešte dodal, že jeho obľúbený záporák z komiksov je Nightmare. To však neznamená, že ho uvidíme na veľkom plátne, či vôbec v spojitosti s hororovými elementami. Zatiaľ je všetko len vo hviezdach, no my vás budeme postupne informovať.