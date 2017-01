Shia LaBeouf bol v New Yorku zatknutý pre podozrenie z napadnutia

Shia LaBeouf bol v skorých ranných hodinách zatknutý pre údajné „schmatnutie a sotenie“ 25-ročného muža pred múzeom v New Yorku, kde známy herec protestoval rozkol spôsobený nástupom Donalda J. Trumpa do funkcie prezidenta Spojených štátov. Hovorca oddelenia polície New Yorku upresnil, že LaBeouf mal schmatnúť spomínaného muža za šál, spôsobujúc „škrabanec na jeho tvári“ a následne ho sotiť na zem. Privolaný príslušníci polície Shiu zatkli pred jednou hodinou ráno miestneho času pre podozrenie z prečinu napadnutia. Údajná obeť si nevyžiadala ošetrenie a na mieste incidentu zotrvala aj po príchode polície.

Incident sa stal priamo na mieste hercovho nového performance art projektu - live streamu, ktorý má byť vysielaný nepretržite počas nasledujúcich 4 rokov s názvom He Will Not Divide Us. Kamera umiestnená pred múzeom v najväčšom americkom meste má poskytovať priestor komukoľvek vyjadriť svoju solidaritu vyslovením mantry „he will not divide us“. Projekt odštartoval v deň inaugurácie 45. prezidenta USA, Donalda Trumpa a je protestom proti jeho politike polarizujúcej celé Spojené štáty. Predpokladá sa, že muž, ktorého LaBeouf údajne sotil, je tým istým človekom, ktorý krátko pred tým priamo do kamery živého streamu odkazoval na slogan knihy amerického neonacistu Davida Lanea. Tento slogan hovorí o nadradenosti bielej rasy. Identita údajnej obete však zatiaľ oficiálne potvrdená nebola.

LaBeouf sám tvrdí, že jeho projekt nie je anti-trumpovský ako skôr proti rozdelovaniu a nesolidarite ľudí.