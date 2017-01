Režisér kultového Donnieho Darka by chcel nakrútiť drahší, ambicióznejší a epickejší druhý diel. Vráti sa aj Jake Gyllenhaal?

Možno sa to nezdá, ale vo svojej dobe nebol Donnie Darko debutujúceho Richarda Kellyho žiadny jasný hit. Podivný atmosférický sci-fi thriller o cestovaní v čase, v ktorom okrem iného hral kľúčovú úlohu záhadný muž v obleku strašidelného králika síce získal chválu recenzentov, ale napokon sa ledva-ledva zaplatil. Svojich divákov si našiel až na videokazetách a postupne sa z neho stal obrovský kult. Richard Kelly odvtedy skúsil zaujať surreálnymi Southland Tales (2006) či mysterióznym sci-fi The Box (2009), úspechu Donnieho Darka však nedosiahol (Southland Tales navyše kritici doslova roztrhali na kusy a finančne film priam vybuchol). Režisér sa však nevzdáva a v nedávnom rozhovore pre magazín HMV prezradil, že by sa k Darkovi rád vrátil. V roku 2009 síce vznikol (veľmi voľný) sequel S. Darko, putoval však rovno na DVD nosiče. Kritika ho (neprekvapivo) zvozila pod čiernu zem a dnes patrí k právom zabudnutým béčkovinám. Regulérna dvojka by však nemusela byť na zahodenie, obzvlášť v Kellyho prevedení.

„Myslím, že ten svet ponúka potenciál na niečo omnoho väčšie a ambicióznejšie,“ prezradil režisér a hneď aj dodal, že druhý diel by mal byť epickejší a drahší. „Chcem si byť istý, že máme dostatočný rozpočet na to, aby sme to urobili dobre a bez kompromisov.“

Podotkol, že na vyrozprávanie ďalšieho príbehu potrebuje hlavne peniaze. Do prípadného pokračovania sa tak nepustí, kým nedokončí svoj ďalší projekt. Problém je, že málokto tuší, čo je ten projekt vlastne zač. Istý čas sa špekulovalo, že zrežíruje thriller Corpus Christi a neskôr sa presunul ku kriminálke podľa skutočných udalostí Amicus (s Nicolasom Cageom v hlavnej úlohe). Je tiež nejasné, či by sa vrátili aj Jake Gyllenhaal a Jena Malone, resp. či by príbeh vôbec pracoval s rovnakými postavami. Komplikácie môžu nastať aj v tom, čo bolo naznačené vyššie: peniaze. Ako sme zmienili, režisérove filmy neboli práve kasové trháky a nezriedka sa stretli aj s dosť tvrdou kritikou. Sme teda zvedaví, či sa nájde štúdio, ktoré bude ochotné spomínaný epický príbeh zacvakať. Ak by však k tomu predsa len došlo, Kelly si bude musieť dať sakramentský pozor, aby si to u fanúšikov nepokazil. Práve nepodarené pokračovanie jeho najlepšieho diela by mu totiž mohlo definitívne zlomiť väz.