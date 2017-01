Animáky Mimoni a Spievaj dostanú pokračovania! Kedy ich uvidíme?

Netušíme, čo Illumination Entertainment a Universal tak zdrží, no oznámenie pokračovaní pre Mimoňov a Spievaj hlási, že sa ich dočkáme až v roku 2020. Minions 2 sa dočkáme 3. júla 2020, zatiaľ čo Spievaj 2 dorazí v tom istom roku, akurát 25. decembra. A keďže Mimoni mali premiéru ešte v roku 2015, skutočne nechápeme, prečo sa Universal neženie do pokračovania. Obzvlášť, keď jednotka zarobila viac ako miliardu dolárov. Sing na druhej strane oplýva kvalitou, takže je možné, že chcú tvorcovia vylepšiť príbeh a nájsť čo možno najlepších ľudí na to, aby pokračovanie prekonalo jednotku. Čo však dopekla zaberie tri roky pri vytváraní pokračovania pre Mimoňov? Žeby chcelo Universal dlhšiu prestávku po Ja, zloduch 3? Ľudia týchto žltých drobcov presýtení stále nebudú. Je možné, že sa dátumy premiér ešte zmenia. V každom prípade, odkladu sa dočkalo aj pokračovanie animáku Tajný život maznáčikov. Z pôvodnej premiéry v roku 2018 sa premiéra posunula o celý rok, presnejšie na 3. júl 2019. Všetky animáky vytvára štúdiou Illumination v spolupráci s Universalom. Koľko z nich ste videli?

