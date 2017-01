Black Panther odhaľuje príbeh a zahajuje natáčanie, pri ktorom nebude chýbať ani záporák Ulysses Klaw v podaní Andyho Serkisa

Režisérovi Ryanovi Cooglerovi, ktorý sa po svojich počinoch Fruitvale Station a Creed pustil do očakávanej komiksovky s názvom Black Panther, jednoducho nesmierne fandíme. Snímka totiž vyzerá viac než lákavo, pričom nedisponuje iba mimoriadne talentovaným osadenstvom, ale aj skvelým pôvodným materiálom. Ten sa navyše dočká patričnej úcty najmä vďaka obsadeniu prevažne afrických a afroamerických hercov. V posledných dňoch sa však objavilo hneď niekoľko zaujímavých noviniek, ktoré dozaista potešia každého fanúšika tejto očakávanej sólovky.

Po nedávnej správe ohľadom začiatku natáčania a odhalení celkom nového loga (pod textom) tak vyplávala na povrch aj oficiálna synopsa a tiež potvrdenie ďalších hereckých osobností, ktoré sa pripoja k už tak bohatej zostave. A ako sme tipovali už v našom článku z minulého roka, stávajú sa nimi Martin Freeman (The Hobbit, seriál Sherlock) a Andy Serkis (reboot Planet of the Apes, The Lord of the Rings). Prvý menovaný si teda zopakuje úlohu CIA agenta Everetta Rossa, ktorého sme mohli vidieť v Civil War, no a náš obľúbený Andy sa opäť vráti na strieborné plátna ako klasický komiksový záporák Ulysses Klaw, po prvýkrát predstavený v tímovke Avengers: Age of Ultron.

Čo sa samotného príbehu týka, ten bude zameraný na T’Challu/Black Panthera (Chadwick Boseman - Draft Day, 42), ktorý sa po udalostiach vo filme Captain America: Civil War vracia domov do Wakandy, k izolovanému a technologicky vyspelému africkému národu, aby zaujal miesto kráľa. Keď sa ale na scéne objaví starý nepriateľ, T’Challova odvaha v pozícii kráľa a Black Panthera prejde tvrdou skúškou. Ocitne sa v konflikte, ktorý neohrozuje iba samotnú Wakandu, ale aj celý svet. A to všetko bude podľa slov šéfa Marvel Studios Kevina Feiga zabalené do geo-politického a akčného dobrodružstva.

Režíruje už zmienený Ryan Coogler, ktorému so scenárom vypomáhal Joe Robert Cole (seriál American Crime Story: The People v. O.J. Simpson), no a popri vyššie spomínaných menách uvidíme aj hercov, ako napríklad Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker, Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba, Sterling K. Brown či John Kani. Premiéra snímky Black Panther je v našich kinách naplánovaná na 15. februára 2018 a pokiaľ sa o nej chcete dozvedieť ešte viac, vstúpte už klasicky do tohto vlákna. Natáčanie momentálne prebieha v štúdiách Pinewood v Atlante a nám tak teraz ostáva už iba čakať na príchod ďalších nových informácií.