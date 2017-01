Obetovali by ste 30 životov, aby ste zachránili 60? Horor The Belko Experiment aj v novom traileri ukazuje, že núdza o napätie a krv rozhodne nebude

Do podobnej situácie, ako hrdinovia hororu The Belko Experiment by som sa naozaj dostať nechcel. Ale to asi nikto. 80 zamestnancov je neznámym hlasom postavených pred voľbu: buď zabijú prikázaný počet ľudí, alebo ich „tí hore“ zabijú ešte viac. Morálne jednoduché to nebude. Hodíme tri životy cez palubu, aby sme zachránili šesť? Alebo si zachováme svoju ľudskosť aj napriek tomu, že takmer určite zomrieme? Je jasné, že do príliš sofistikovaných polemík sa thriller Grega McLeana púšťať nebude, predsa len sa pohybujeme v mantineloch žánrového filmu. Podľa trailerov ale zatiaľ tento experiment vyzerá sakra funkčne a režisér by mal byť zárukou nejakej elementárnej kvality. Navyše sú kritické ohlasy viac-menej pozitívne, tak dúfajme, budeme s The Belko Experiment spokojní. Uvidíme v ňom napríklad Johna Gallaghera Jr. (Short Term 12), Melonie Diaz (Fruitvale Station), Johna C. McGinleyho (Office Space), Tonyho Goldwyna (Scandal), Seana Gunna (Guardians of the Galaxy) či Davida Dastmalchiana (The Dark Knight). Americká premiéra sa uskutoční 17. marca 2017.

