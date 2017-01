Snímka o štokholmskom syndróme v prepadnutej banke nám ponúkne geniálnu hru rukojemníkov so zločincami

Počuli ste o štokholmskom syndróme? Že áno? V roku 1973 sa vo švédskom hlavnom meste udiala zvláštna banková lúpež, pri ktorej boli držaní ľudia ako rukojemníci. Plán zločincov však nevyšiel ako mal. Rukojemníci si s kriminálnikmi naviazali citový kontakt a neskôr na súde proti nim dokonca odmietli svedčiť. Túto udalosť sa rozhodol sfilmovať Robert Budreau (Born to Be Blue), ktorý do hlavných úloh obsadil Ethana Hawka (The Magnificent Seven) a herečku Noomi Rapace (Prometheus). Snímka je momentálne v štádiu predprodukcie a natáčať by sa mala začať už tento apríl. O incidente sa radi dozvieme viac, no zrejme si budeme musieť nejakú chvíľu počkať. Dátum premiéry zatiaľ nie je známy.

