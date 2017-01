Prečo 3. séria Ricka a Mortyho mešká a kedy sa dočkáme premiéry?

Len máloktorému animovanému seriálu sa podarí získať tak pozitívne ohlasy a takú veľkú základňu fanúšikov už po dvoch sériách presne tak, ako sa to podarilo projektu Rick and Morty. Pokiaľ vám tento názov nič nehovorí, mali by ste sa ísť hanbiť do kúta a popri tom si prečítať tento náš článok, kde sme si o tomto seriáli povedali všetko potrebné. Čo nás ale všetkých zaujíma najviac, je konečne dátum premiéry tretej série, ktorú tvorcovia Dan Harmon a Justin Roiland teasujú už od prvej polovice minulého roka. Najprv sme dostali informáciu, že naši hrdinovia sa vrátia na televíznu sieť Adult Swim v marci 2017, no potom sa tvorcovia dokonca nechali počuť, že sa jej dočkáme ešte do konca minulého roka. Oba tieto údaje sú ale bohužiaľ neaktuálne. Nikto doteraz nevedel, kde je skutočný problém, no svetlo do tohto problému priniesol samotný Dan Harmon, ktorý na tlačovej konferencii počas festivalu Sundance povedal niečo, čo sme určite nechceli počuť. „Stále nemáme dátum premiéry 3. série. Nie je to tak, že to viem a nemôžem o tom hovoriť, toto je čiste doména Adult Swim. Všetko čo vám môžem povedať je, že je to naša chyba, moja chyba. Keby tu teraz je aj Justin, súhlasil by. Proste sme to celé do*ebali a je ťažké vôbec vysloviť ako veľmi sme to celé do*ebali. Napísať Ricka a Mortyho nám trvá stále dlhšie a dlhšie a ja netuším, prečo je tomu tak.“

Inými slovami povedané, neexistuje reálny pádny dôvod, prečo sme sa ešte nedočkali minimálne oznámenia premiéry najnovšej série, ktorá by mala mať dokonca až 14 epizód. Na druhú stranu, pokiaľ by sme mali za cenu dlhšieho čakania dostať ten najkvalitnejší materiál, aký sa doteraz zrodil v mysliach tvorcov tak myslíme, že sme všetci ochotní ešte nejaký ten čas počkať a dúfať, že to naozaj bude stáť za to. Zdieľate podobný názor, alebo by ste radšej chceli vidieť nové diely čo najskôr, aj za cenu nižšej kvality?