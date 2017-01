Pätdesiat odtieňov temnoty sa nás krátko pred premiérou snaží rozpáliť ďalšou dávkou poriadne dráždivých záberov

Deň svätého Valentína, teda sviatok všetkých zamilovaných sa už nezadržateľne blíži a spolu s ním do našich kín vtrhne aj mnohými očakávaná snímka Fifty Shades Darker, ktorá predstavuje erotické a zároveň aj R-kovým ratingom ohodnotené pokračovanie dva roky starého počinu s názvom Fifty Shades of Grey. No a keďže štúdio Universal Pictures si už zásobu trailerov a rôznych televíznych spotov s veľkou pravdepodobnosťou vyčerpalo, ponúklo nám dnes jeden celkom nový klip priamo z filmu. Ten je zameraný na známu pikantnú scénu vo výťahu, v ktorej Christian uspokojuje Anastasiu. V závere už iba dodáme, že premiéra snímky Pätdesiat odtieňov temnoty je naplánovaná na 9. februára 2017 a pokiaľ sa o nej chcete dozvedieť všetko podstatné, vstúpte do tohto vlákna.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.