John Boyega vám v ukážke pre drámu Imperial Dreams svojim výkonom vyvolá zimomriavky

Herec John Boyega (Star Wars: The Force Awakens, Attack the Block) sa do povedomia širokej verejnosti dostal hlavne skrz úlohu Finna v novej trilógii z ďalekej galaxie, no tentokrát sa nás v projekte debutujúceho režiséra Malika Vitthala pokúsi presvedčiť o svojom skutočnom hereckom talente. Ten nesie názov Imperial Dreams a Boyega si v ňom zahrá Bambiho, mladého otca z Los Angeles, ktorý je čerstvo prepustený z väzenia. Aby dokázal v uliciach plných násilia svojho chlapca ochrániť, musí sa veľmi rýchlo adaptovať na nové podmienky. Čaká ho totiž nielen starostlivosť o dieťa, ale aj plnenie si vlastného sna. Film bol predstavený už v roku 2014 na prestížnom festivale Sundance, z ktorého si rovno odniesol Cenu divákov Best of NEXT. O to viac nás teší, že snímka bude dostupná na Netflixe, pretože uvedenia v našich kinách by sa pravdepodobne nedočkala. Plnohodnotný trailer nás prenesie priamo do drsných ulíc Los Angeles, kde každá jedna noc môže byť vašou poslednou. Vyzerá to tak, že John sa svojej úlohy zhostil naozaj skvele a my sa už nemôžeme dočkať, kedy si snímku pozrieme. Čo na ňu hovoríte vy? Zaujala vás rovnako, ako nás? Dáte jej šancu?

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.