Nakazené dievča sa v spustošenom svete snaží prežiť, no dokáže ho ešte zachrániť? (Recenzia)

Zombie subžáner má stále veľa fanúšikov. Po vydarenom a krvavom kórejskom Train to Busan od Yeona Sang-hoa sme sa dočkali ďalšej jednohubky, tentokrát režírovanej britom Colmom McCarthym, ktorá si nesie názov The Girl with All the Gifts. Snímka sa opiera o knižnú predlohu a ak patríte medzi nadšencov seriálu The Walking Dead alebo len máte radi postapokalyptické príbehy, mali by ste zbystriť pozornosť. Projekt sa k nám do distribúcie nedostal, mohol by si vás však získať aj inou cestou, a to vďaka svojej originalite a netradičnému podaniu. Dokázal však splniť kvality plnohodnotného zombie filmu a udržať nás v napätí?

Dej začína vo vojenskej základni kdesi na anglickom vidieku. Svetom otriasa nebezpečná epidémia vo forme plesne, ktorá ľudí nehubí, ale mení ich na krvilačné monštrá. Terčom pozornosti je mladé dievča menom Melanie, jedno z preživších zo skupinky detí nosiacich nákazu vo svojich telách. Držaná v zajatí spolu s ostatnými chápe, že je na pol človekom a na pol príšerou. Svoje zmysly však dokáže ovládať a nerobí jej problém ani vyjadrovanie emócii. Skupinka je pravidelne testovaná kvôli hľadaniu protilátky, no všetko sa uberie inou cestou v momente, kedy je komplex napadnutý a Melanie spolu s jej obľúbenou učiteľkou, prísnym vojakom a nekompromisnou doktorkou uteká kamsi do neznáma. Podarí sa im vo svete plnom zombie prežiť? A dokážu nájsť protilátku?

Film samotný si ma získal už kvôli svojmu netradičnému námetu. Fakt, že si spisovateľ a následne režisér za hlavnú protagonistku vybral už nakazené dieťa, na pol človeka a na pol zombie, sme tu ešte zrejme nemali a treba uznať, že ho herečka Sennia Nanua stvárila nadmieru dobre. Čo sa týka príbehu samotného, je plný inovácii a nových prvkov, čo možno označiť za veľké pozitívum. Spustošený svet vplýva na diváka po vizuálnej stránke celkom atraktívne a nie je núdza ani o veľkolepejšie akčné pasáže. Avšak, tie by ste zvládli porátať na prstoch jednej ruky. Mal som pocit, že toto bol menší problém. Snímka je poňatá komornejšie, čo bolo odzrkadlené aj na rozpočte a chýbalo mi tam o čosi viac akcie. Sekvencia napadnutia základne je skvelá, no od toho momentu sa film už len nesie v pomalšom tempe, pričom sem-tam ponúkne pár napínavých momentov. Stopáž si teda viem predstaviť o čosi kratšiu. A čo príbeh samotný? Na môj vkus obsahoval príliš veľa detí a dospelých hercov kládol do úzadia, pričom im neponúkal veľa priestoru. Odmysliac si gang nakazených detí snažiacich sa pôsobiť nebezpečne, mohli by sme dostať veľmi solídnu žánrovku, na ktorú by sa len tak ľahko nezabudlo. Niektoré pasáže, kde je vidieť nedôveru medzi hlavnými postavami, by sa taktiež dali oveľa viac zdramatizovať. Ja som bol však po emocionálnej stránke nedotknutý.

Pri akčných sekvenciách, alebo už len pri bitkách či útekoch postáv sa kamera v post-produkcii zrýchlila, aby sa dosiahla väčšia dravosť a brutalita. Mne osobne to prišlo trochu amatérske. Ak chce režisér vytvoriť poriadne hustú atmosféru, kde by sa divák vžil do utekajúcich postáv pred nakazenými, mal by to dokázať aj bez následného zrýchľovania záberov. Digitálna krv tu je, žiaľ, viditeľná, no ak čakáte pár gore scén, nebudete smutní. V podstate sa dočkáte všetkého, čo svet nemŕtvych potrebuje mať. Slušnému vizuálu dopomáhajú masky, no okrem nie príliš predsvedčivého konca mám ešte jednu výhradu, a tou je miestami nelogické správanie postáv po racionálnej, ale aj emocionálnej stránke. V skratke, ako celok to pôsobí trochu nemastno, neslano. Napriek tomu ide o pozoruhodný film, ktorý by si mal každý fanúšik zombie sveta pozrieť a urobiť naň vlastný názor. Za ten námet a krásnu pointu na konci to stojí, ale s hodnotením nemôžem ísť vyššie. 6/10

