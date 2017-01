Stále chladný február bude v kinách plný romantiky a sexu, no hlavne chlapskej a testosterónom naplnenej akcie

Vo Filmkulte si už mesiac bez nášho klasického premiérového preview ani nevieme predstaviť. Vždy sa snažíme udržiavať formu 10 predstavených snímok so zvyškom spomenutých v posledných riadkoch, nie vždy sa však podarí nájsť hotovú desiatku toho "naj", respektíve zmestiť do nej celý mesačný program. Nebudeme si klamať, ani my v redakcii nie sme nadšenci artu a už vôbec nie maximálne ľahko nadpriemerných snímok, ktorých sú kiná každý mesiac garantovane plné. Niekedy ale jednoducho po výdatnom blockbusteri, respektíve atmosférickom thrilleri človek má chuť zájsť na niečo odľahčujúce a my dúfame, že vy si v našom článku nájdete to, čo by ste vo februárovom programe kín veľmi radi videli.

1. Kruhy/Rings - 2. 2.

Hneď zo začiatku mesiaca si pre nás hororoví nadšenci prichystali tretiu časť hororovej série Rings, ktorú určite všetci poznáte. Minimálne ste už niekde videli Samaru (aj keď možno neviete, kto to je), studňu či Scary Movie. Kruh Gora Verbinskeho sa nezmazateľne zapísal do dejín tohto žánru. Prekonať sa ho bude snažiť režisér F. Javier Gutiérrez a podľa trailerov to vôbec nevyzerá zle. Už len dúfať, že sa z toho nevykľuje lacná jumpscare záležitosť.

2. Psia duša - 2. 2.

Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmovom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša renomovaný režisér Lasse Hallström na plátna kín príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete svoje jedinečné poslanie.

3. Päťdesiat odtieňov temnoty - 9. 2.

Ženu na režisérskom kresle vystriedal muž a absolútne netušíme, aký účinok to bude mať. Zrejme nepôjde o extrémne vylepšenie, ale mierne zlepšenie vidíme aspoň v trailerovom materiáli. Bohužiaľ nevieme, či v pokračovaní bude viac sexu, určite však bude viac akcie a pravdepodobne aj produkcia zhltla o niečo väčší budget. Vracajú sa takmer všetky postavy s pár novými tvárami a my už len dúfame, že to nebude také peklíčko ako naposledy.

4. Lego Batman vo filme - 9. 2.

Po úspechu a obrovskej kvalite The Lego Movie sa ohlásila "sólovka" aj pre Batmana, ktorý nás v prvom filme nadchol. Čaká nás množstvo zábavy s desiatkami postáv z celého DC univerza. Pripravte sa na sarkastického Batmana, Alfreda, Robina a ďalších, v prvom rade sa však pripravte na slovenský/český dabing. Nakoniec, je to rozprávka, aj keď je škoda, že distribútor neponúka aj pôvodné znenie.

5. Trainspotting 2 - 16. 2.

Omáčky stranou, prvé recenzie sú nadmieru pozitívne! To je vyše dvoch týždňov od premiéry dosť dôležité, aj keď sme sa iba minulý rok hneď niekoľkokrát presvedčili o tom, že sa s nimi vždy nezhodneme. V každom prípade, legendárna štvorka z prvého dielu sa vracia, aby sa od drog presunula k pornu. Teda, len čiastočne, keďže bude stále fetovať ako naša rapová scéna. Viac vám napovie trailer.



6. Mlčanie/Silence - 16. 2.

Dlhoročne pripravovaná freska Martina Scorsese o kresťanoch snažiacich sa šíriť svoju vieru v odľahlých krajinách východu získala na festivaloch mnohé slová chvály, Akadémia ju však úplne ignorovala a celkovo sa už o nej veľmi nehovorí. My sa na ňu samozrejme stále tešíme a dúfame, že okrem kvalitných hereckých výkonov nás čaká aj skvele zrežírovaný film od majstra tohto umenia. Chváli sa technické spracovanie, Andrew Garfield, no stopáž činiaca 160 minút je vzhľadom na tému údajne neúnosná. Nuž, necháme sa prekvapiť.



7. Liek na život - 16. 2.

Horor Gora Verbinskeho skôr poznáte pod oficiálnym názvom A Cure for Wellness. Ukážky vyzerali až príliš dobre, sľubovali pritom hustú atmosféru v mrazivom prostredí liečebne, ktorá možno ľudí nelieči tak, ako si myslel mladý manažér Lockhart (Dane DeHaan). Stopáž presahuje dve hodiny, no niečo nám hovorí, že budeme spokojní.



8. Lion - 16. 2.

A keďže sme pre vás už pripravili recenziu, drámu Lion opíšeme len v krátkosti. Nezávislý projekt s názvom Lion sa dostal aj na bratislavský Medzinárodný filmový festival a už tam si dokázal získať priazeň divákov. Sledovanie mladého indického chlapca ako je unášaný vlakom kamsi do neznáma vám ukáže, že ešte stále existujú filmy robené srdcom. Ak hľadáte silný emocionálny príbeh, Lion v hlavnej úlohe s Devom Patelom či Nicole Kidman je pre vás to pravé. Nádej existuje aj v situáciach, ktoré na prvý pohľad nemajú východisko.



9. Moonlight - 23. 2.

Snímka, na ktorú sa veľmi tešíme, no zároveň sa bojíme, že pôjde o tradičného award contendera, ktorý nás upúta buď obsahom alebo formou, no možno nie obojím. Snáď sa však obávame zbytočne a Moonlight nás nechá čumieť na plátna s otvorenými ústami. Vyzerá to na slušnú drámu, v ktorej hviezdili hlavne herci a herečky. Ako sa hovorí - uvidíme. Dej hovorí o chlapcovi menom Little a troch etapách jeho života, kedy ho hrajú hneď traja herci. Skúmať sa bude sexualita, jeho problémové dospievanie a rodinné problémy.

10. John Wick 2 - 23. 2.

Film pre vašich kamarátov, ktorí nechodia do kina, lebo tam sú samé vymyslené príbehy, somariny a nereálne sci-fi. Pretože jeden chlap môže vystrieľať Rím plný tajných agentov. Nič to, Johna Wicka môžete milovať či už ste artovým fanúšikom, pravidelným návštevníkom kina alebo televíznym divákom. A rovnako tak by sa nám malo páčiť aj pokračovanie, ktoré má byť výbušnejšie a drahšie. Navyše uvidíme aj reunion Keanu Reevesa s Laurencom Fishburneom.