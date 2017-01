Split je absolútnym januárovým hitom. Za dva týždne zarobil už 100 miliónov dolárov (Box Office)

Po týždni dostáva na našom webe priestor posledný januárový Box Office, ktorý sa bude niesť v znamení noviniek, finančných úspechov, no taktiež i Oscarov. Prvé miesto obsadil druhý týždeň po sebe horor Split s Jamesom McAvoyom v hlavnej úlohe. Aj keď profesionálni kritici nemajú na snímku úplne rovnako pozitívny názor ako fanúšikovia, všetci vrátane štúdia Universal sú spokojní. Za dva týždne sa filmu podarilo prekonať celosvetovo hranicu 100 miliónov, čo je pri deväťmiliónovom rozpočte fantastické číslo, ktoré takmer istotne zaručuje pokračovanie. To by sme si určite chceli pozrieť, pokiaľ viete, na čo konkrétne narážame. Ak stále váhaš nad návštevou kina, nezostáva nám nič iné, než ti ju odporučiť skrz našu recenziu so slovami, že určite neoľutuješ. Na druhom mieste nájdeme novinku A Dog's Purpose (u nás distribuované od 2. februára pod názvom Psia duša). Snímka zatiaľ zarobila len niečo vyše 23 miliónov.

Na treťom mieste sa fantastickým spôsobom drží Hidden Figures. V príbehu uvidíme tri černošky, ktoré sa aj napriek predsudkom a nedôvere rozhodnú robiť to, čo im ide najlepšie a stanú sa hlavami jednej z najdôležitejších misií histórie NASA. Trojicu zosobnia talentované Taraji P. Henson (Empire), Octavia Spencer (The Help) a Janelle Monáe (Moonlight). Snímke sa tržby prepadli len o 11% a celosvetovo prekonali už hranicu 100 miliónov, čo je skvelá správa, ktorú umocňujú aj tri nominácie na Oscara. Tie sa okrem iného podpísali aj pod to, že La La Land sa opäť teší z nárastu tržieb, ktoré sa dokopy ťahajú už na 250 miliónov amerických dolárov. Pokiaľ vás nejakým spôsobom minuli zverejnené nominácie na tohtoročné najcennejšie ocenenia Hollywoodu, všetky si môžete pekne pokope prečítať na tomto odkaze.

Finančným sklamaním je momentálne film Gold s Matthew McConaugheym. Životopisná dráma podľa skutočných udalostí nám vyrozpráva život Kennyho Wellsa (McConaughey), ktorý za posledné peniaze odcestuje do Indonézie, spojí sa s rovnako smolným geológom (Edgar Ramirez) a rozhodnú sa v tamojších džungliach nájsť zlato. Spočiatku sa im to vôbec nedarí, no čoskoro si uvedomia, že sedia na najväčšom ložisku zlata na svete. Zarobia miliardy dolárov, no to logicky priťahuje záujem rôznych agentúr. Posvieti si na nich tak aj samotné FBI. Projekt stál štúdio Weinstein Company istotne nemalé peniaze (rozpočet ešte nepoznáme), takže otvárací víkend na úrovni 3 a pol milióna skutočne nebude tým, čo si vedenie predstavovalo.

To je od nás pre tentokrát opäť všetko. Pokiaľ sa chcete v tabuľke lepšie orientovať, Minulý týždeň znamená poradie snímok pred siedmimi dňami (N je novinka a nedá sa teda nijako porovnávať), Víkend USA prezradí, koľko zarobila snímka na pôde spojených štátov, pod -/+ sa skrýva údaj o percentuálnom náraste/strate tržieb v porovnaní s minulým týždňom, Celosvetovo je jednoduchý súčet všetkých tržieb na planéte a Týždeň vám napovie, ako dlho už snímka beží v kinách. Na záver ešte dodáme, že naša rubrika Box Office je pravidelná a sledovať ju na našom webe môžete v pravidelných týždňových intervaloch (predchádzajúce časti nájdete na tomto odkaze).

Poradie Min.týždeň Názov filmu Víkend USA -/+ Celosvetovo Týždeň 1. 1. Split $26,268,685 -34.3% $101,698,775 2. 2. N A Dog's Purpose

$18,386,020 --- $23,386,020 1. 3. 3. Hidden Figures

$14,000,000 -11.0% $104,865,899 6. 4. N Resident Evil: TFCH $13,850,000 --- $78,350,000 1. 5. 5. La La Land

$12,050,000 +43.0% $223,509,372 8. 6. 2. xXx 3

$8,250,000 -59.0% $89,056,337 2. 7. 4. Sing

$6,213,710 -31.0% $463,705,085 6. 8. 6. Star Wars: Rogue One

$5,124,000 -28.9% $1,030,049,573 7. 9. 7. Monster Trucks

$4,100,000 -42.0% $47,580,782 3. 10. N Gold

$3,470,000 --- $3,470,000 1.