Druhé Sicario se bude odehrávat mimo USA a o jeho scénář se postaral Taylor Sheridan nominovaný na Oscara

Když Sicario v roce 2015 vtrhlo do kin, setkalo se s úspěchem a kritici i diváci si ho pochvalovali. Zápletka byla však natolik komplexní a uzavřená, že asi málokdo očekával, že se dočkáme pokračování. Režisér Denis Villeneuve tehdy s touto vzrušující obžalobou americké zahraniční politiky zabodoval, a to i díky skvělému scénáři Taylora Sheridana. A i když to vypadalo, že Sicario bude samostatný film, pokračování s názvem Soldado se již připravuje a scénář k němu opět sepíše právě Sheridan. Jeho jméno nezdůrazňujeme náhodou, neboť právě on figuruje v seznamu aktuálních nominací na Oscara za svůj scénář k Hell or High Water. Příběh Soldada tak jistě leží ve správných rukou. Pro magazín Collider Sheridan prozradil pár cenných informací nejen o pokračování Sicaria. Na dotaz, jak bude vypadat Soldado, odpověděl následovně:

„Jeden z producentů mi zavolal a řekl: ‘Pokud bys měl udělat pokračování, jak bys na to šel?‘ a já řekl: ‘Podívej, nepůjde natočit sequel, ale určitě bych moc rád viděl, co by se stalo, kdyby ti chlápci neměli garde.‘ Protože vzhledem k tomu, že vlastně působí na území Spojených států, tak jsem si prošel některé zákony a došel k tomu, že by mohli více či méně legálně na území USA fungovat. Ale měli garde. Co by se ale stalo, kdyby garde neměli a nebyli by v USA? Jak moc dobře nebo špatně by fungovali?“ Víme, že sequel se bude točit kolem Joshe Brolina a Benicia Del Tora, kteří se budou nacházet mimo území USA a bez dohledu. Pokračování natočí Stefano Sollima, a protože série většinou mívají tři díly, zeptal se reportér Collideru i na případný třetí díl. Odpověděl takto: „Kdo ví? Vím ale, jak by to vypadalo, kdyby se do toho pustili.“