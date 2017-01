Ocean’s Eight so Sandrou Bullock, Anne Hathaway a Rihannou na prvej fotografii

Nové filmy s originálnym námetom si cieľového diváka hľadajú čoraz častejšie, takže pokiaľ príde neočakávaný úspech, okamžite sa štúdiá pokúšajú vyťažiť zlatú žilu do posledného dolára. Buď nás čaká nezmyselné rozdeľovanie filmov (záverečná časť Hunger Games, Harryho Pottera či Hobita) kvôli väčším ziskom, alebo rebooty, prequely a zbytočné sequely. Tentokrát, ako iste viete, sa dočkáme filmu na motívy Ocean´s Eleven (alebo Dannyho jedenástka/parťáci) z roku 2001, ktorý je sám o sebe remakeom rovnomennej snímky z roku 1960. Tento tím ale bude tvorený z nežnejšieho pohlavia. Skupinu žien, ktoré sa pokúsia o úspešnú dokonalú lúpež povedie Sandra Bullock (Gravity). Tá už viackrát ukázala, že je výbornou herečkou takmer vo všetkých filmových žánroch, preto sa nám zatiaľ táto voľba pozdáva. Jej tím doplnia Cate Blanchett (Cinderella, Blue Jasmine, Carol), Mindy Kaling (The Mindy Project, The Office), Helena Bonham Carter (Fight Club, Alice Through the Looking Glass), Rihanna (Battleship, Home), Sarah Paulson (American Horror Story), Anne Hathaway (The Dark Knight Returns) a raperka Awkwafina (Neighbors 2, skutočným menom Nora Lum).

Snímka štúdia Warner Bros. sa sčasti dá brať aj ako reboot, jej príbeh sa bude odohrávať vo svete Dannyho Oceana a možno uvidíme aj niekoho zo starých známych (šušká sa, že George Clooney by si mohol strihnúť cameo ako Danny Ocean). Momentálne však potvrdené nie je nič. Zápletka hovorí o bývalej podvodníčke, ktorá je zhodou náhod aj sestrou Dannyho Oceana, a teda Georgea Clooneyho. Spoločne so ženskou verziou postavy Brada Pitta sa spoja, aby dali dokopy tím, ktorý ukradne náhrdelník z prísne stráženej galérie, aby tak dali lekciu jej nepríjemnému majiteľovi. Réžie sa chopil Gary Ross, autor Free State of Jones či Hunger Games. O scenár sa zase postarala Olivia Milch, pre ktorú ide podľa IMdB o debut. Premiéra je u nás naplánovaná na 7. júna 2018. Dáte snímke šancu, alebo si myslíte, že na tento typ práce proste treba skupinu chlapov?