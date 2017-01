Trailer pre francúzsky erotický film vám ukáže, ako sa zo ženy na escort stane doslovná hračka na sex bohatých slizákov

Život na vysokej nohe si žiada vysokú daň, ktorú mladá Francúzka Virginie (Hafsia Herzi) nemá problém zaplatiť. Svoje nádherné telo sa rozhodne ponúkať na zavolanie pánom z najluxusnejšej londýnskej vrstvy. Na to by okrem porušovania nepísaných etických zásad nebolo nič zlé, no problém nastane, keď sa do príbehu zamotá Rupert (Ash Stymest), ktorého prácou je zachraňovanie unesených a znásilňovaných dievčat. Ten sa do Virginie zamiluje a skrz svoju detektívnu povahu sa o jej využívanie voľného času začne zaujímať viac, ako je zdravé. To logicky nemôže dopadnúť dobre ani pre jednu stranu, o čom sa môžete presvedčiť aj sami z traileru o pár riadkov nižšie. Ten je okrem rozhovoru hlavných hrdinov plný erotických scén, nádherných žien i vášnivého sexu, ktorý nenechá chladným pravdepodobne nikoho z nás. Premiéra u nás naplánovaná nie je a vcelku dosť pochybujeme o tom, že by sme sa jej dočkali, takže pánom budú musieť stačiť len ukážky. Čo na film hovoríte vy? Dali by ste mu v kine šancu?

