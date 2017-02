Tehotná Selena Gomez a James Franco bojujú proti brutalite komunistov v historickej dráme In Dubious Battle

Fanúšikovia Seleny Gomez môžu byť za posledné dni poriadne prekvapení. Jej vzťah s R&B/popovou hviezdou, The Weekndom, sa za pomoci médií dostal na svetlo sveta a rovnako môžu jasať aj nadšenci filmového umenia. Selena si totiž zahrala v snímke s názvom In Dubious Battle, ktorá 21. marca vyjde na platformách DVD a Blu-ray, pričom kinopremiéru preskakuje. Svoju premiéru si odbila len na filmovom festivale v Benátkach, a to ešte v októbri minulého roka. Zaujímavosťou je, že sa popri hereckej hviezdičke z Disney Channel objavil aj James Franco (127 Hours), ktorý projekt sám zrežíroval. A o čom vlastne je? Dej zachytáva udalosti z tridsiatych rokov minulého storočia, počas ktorých sa istý chlapec pripojil ku komunistickej strane a stal sa aktivistom usporiadacim štrajk zberačov jabĺk v Kalifornii. Pridajte k tomu pár dramatických, emocionálnych a romantických momentov a máte o pekný večer postarané. Ba čo viac, príbeh je založený na bestselleri od Johna Steinbecka, ktorý v minulosti vyhral Pulitzerovu cenu. Ak vás film zaujal, nezabudnite si pozrieť trailer nižšie.

