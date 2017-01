Okúzľujúca Emma Watson začína cítiť náklonnosť k svojmu väzniteľovi v nádhernom finálnom traileri pre hranú verziu rozprávky Kráska a zviera

Ako sme si už všetci pri promovaní filmov veľmi dobre zvykli, spŕška nových obrázkov býva takmer vždy predzvesťou blížiacej sa ukážky. No a keďže očakávaná hraná adaptácia klasickej rozprávky s názvom Beauty and the Beast nedávno dostala od štúdia Disney poriadnu nádielku plagátov s postavami, bolo skutočne iba otázkou času, kedy uvidíme nejaký ten trailer. Ten dnes konečne dorazil a nesie prívlastok finálny, takže odteraz si do premiéry budeme musieť vystačiť už len s kratšími spotmi či rôznymi klipmi. Kým sa tak ale stane, vychutnajte si ďalší vizuálne krásny trailer plný doteraz nevidených záberov, lákajúcich na úžasné rozprávkové dobrodružstvo.

Čo sa samotného príbehu týka, ten nám predstaví pyšného a sebeckého princa (Dan Stevens - A Walk Among the Tombstones, seriál Downton Abbey), ktorého stará čarodejnica za trest premení na netvora. Dostane však šancu na záchranu. Ak sa do neho nejaké dievča zamiluje, môže sa stať opäť človekom. Do jeho opusteného zámku sa po rokoch zatúla vynálezca menom Maurice (Kevin Kline - Trade, Wild Wild West). Netvor ho síce zajme, Mauriceova dcéra Belle (Emma Watson - Colonia, Harry Potter) sa ale ponúkne, že otcove miesto zaujme. A ako to už v rozprávkach býva, dvojica k sebe postupom času začína cítiť náklonnosť. No situáciu komplikuje krásavec Gaston (Luke Evans - Dracula Untold, The Hobbit), ktorý chce mať Belle za každú cenu iba pre seba.

Režíruje Bill Condon (The Fifth Estate, Dreamgirls, Gods and Monsters), o scenár sa postaral Stephen Chbosky (The Perks of Being a Wallflower) spolu s Evanom Spiliotopoulosom (Tinker Bell and the Lost Treasure) a okrem vyššie spomínaných hercov sa vo filme objaví napríklad aj Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen či Emma Thompson. Premiéra snímky je v našich kinách momentálne naplánovaná na 16. marca 2017 a pokiaľ sa o nej chcete dozvedieť viac, klikajte sem. Zaujal vás finálny trailer natoľko, aby ste zašli do kina?