Remake snímky Scarface stratil režiséra, do úlohy titulného gangstera však obsadil hviezdu Rogue One Diega Lunu

O dlho pripravovanom remaku snímky Scarface, teda jedného z najpopulárnejších gangsterských príbehov všetkých čias, sme vás naposledy informovali ešte v septembri minulého roku. Vtedy sa ukázalo, že do režisérskej stoličky zasadol talentovaný Antoine Fuqua (Southpaw, The Equalizer, Training Day), pričom bola oznámená aj účasť scenáristu menom Terence Winter (The Wolf of Wall Street, seriál Boardwalk Empire), ktorý mal podľa všetkého pracovať s poslednou verziou scenára od Davida Ayera (End of Watch, Fury) a Jonathana Hermana (Straight Outta Compton).

Odvtedy už ale nejaký ten čas ubehol, no a my sa po čerstvej várke najnovších informácií budeme musieť zmieriť s niekoľkými dôležitejšími zmenami. Prvou je odchod vyššie spomínaného Fuquu, ktorý kvôli záväzkom voči spoločnosti Sony Pictures a pokračovaniu Equalizera z roku 2014 musel od projektu odstúpiť. Tou druhou a zároveň aj oveľa pozitívnejšou správou je obsadenie Diega Lunu (Elysium, Open Range, The Terminal), najviac známeho najmä vďaka nedávnemu stvárneniu postavy Cassiana Andora v Rogue One: A Star Wars Story. Luna si tentokrát zahrá ústredného gangstera.

A na záver ešte aj čo-to o samotnom príbehu. Rovnako, ako sa pôvodný film z roku 1932 zameral na talianskych migrantov v Chicagu a slávny remake z osemdesiatych rokov na tých z Kolumbie v Miami, nový Scarface nám ukáže Los Angeles a v ňom migrantov z Mexika. Zachovaná teda ostáva iba hlavná kostra a nepôjde o remake v doslovnom zmysle. Štúdio by chcelo začať s produkciou okamžite, je teda veľmi pravdepodobné, že by sme sa nového režisérskeho mohli dočkať už v najbližších týždňoch, prípadne dňoch. Napadá vám niekto konkrétny?